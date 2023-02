ÁRIES

Há elementos a serem equilibrados e organizados por você, e talvez seja difícil dar conta de tudo. Não pense em expandir suas decisões antes de se organizar direito.

TOURO

Bom momento para a relação com amigos. Mas as tarefas de rotina e as lidas financeiras saem do controle. Siga o fluxo dos acontecimentos, monitorando a direção deles.

GÊMEOS

É mais fácil administrar os problemas no trabalho do que conseguir utilizar seus melhores talentos. Os relacionamentos exigem uma profundidade que não é comum.

CÂNCER

Sua mente tende a não dar conta de tantas coisas a organizar e pensar. Há coisas que não podem ser abarcadas pelo intelecto. As relações humanas são o maior desafio.

LEÃO

Os sentimentos amorosos tornam-se mais intensos, mas você tende a reagir com autocontrole e bom senso. A atividade profissional é favorecida por ações organizadas.

VIRGEM

Muitas ideias presentes no trabalho, dando-lhe um caráter agitado, mas talvez pouco produtivo. Por outro lado, clareza de visão nas questões de parceria e cooperação.

LIBRA

As tarefas da rotina exigem mais organização e senso prático. Contudo, sua disposição não está para isso, e pode não colaborar com a boa execução e a produção das tarefas.

ESCORPIÃO

As boas conversas com a pessoa amada talvez sejam a melhor coisa neste dia. Há a possibilidade de vocês se entenderem e consolidarem o relacionamento.

SAGITÁRIO

A inspiração e a motivação em assuntos financeiros favorecem chegar a bons resultados. Alguma perturbação no ambiente familiar pode forçar em direção à desorganização.

CAPRICÓRNIO

Sentimentos surgem do mais profundo de você e levam-no a ações e gestos vigorosos, mas também precipitados ou compulsivos. Manter a mente em ordem é fundamental.

AQUÁRIO

Forte contato com aspectos profundos de sua psique e dos sentimentos. Desse mergulho algum sentimento virá à tona. Cuidar do patrimônio familiar está bastante favorecido.

PEIXES

Mais força para os projetos de trabalho e melhor capacidade de comunicação e organização mental. Mas as situações que se colocam a você são mesmo complicadas.