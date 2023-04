ÁRIES

Você terá energia e disposição para cuidar das questões familiares, domésticas, financeiras e materiais, de modo a superar os problemas e chegar a bons resultados.

TOURO

As boas relações de amizade, a facilidade de comunicação e de contato humano tornam o dia bem interessante. Facilidade para colocar algumas ideias suas em prática.

GÊMEOS

Boas ideias irão reorganizar seu trabalho, inclusive permitindo superar os obstáculos. Bom momento para negócios e aquisições materiais. Lute por suas conquistas materiais.

CÂNCER

Dia estimulante para viagens, aventuras e toda atividade que leve a novos horizontes e possibilidades. Muita energia física e mental para ser colocada nas empreitadas.

LEÃO

As melhores realizações utilizam o sentido estratégico e a inteligência. O bom aspecto do dia estimula o trabalho, a superação de problemas e as conquistas materiais.

VIRGEM

As relações humanas estão de vento em popa. As viagens também, assim como os estudos e as atividades culturais. Um dia de muita movimentação para você.

LIBRA

Um dia favorável para atividades e trabalhos de rotina, mesmo os empreendimentos mais ousados. Inclusive aqueles que contem com a participação e o apoio de outras pessoas.

ESCORPIÃO

As ações em conjunto resultam em conquistas que beneficiem a ambos. Os planos com a pessoa amada podem ser muito bem sucedidos. As viagens estão favorecidas.

SAGITÁRIO

Belas melhorias podem ser feitas em sua rotina de trabalho e nos cuidados com a saúde. Problemas podem ser sanados em todos os âmbitos de sua vida.

CAPRICÓRNIO

Um dia positivo para as atividades de lazer, especialmente aquelas que levem junto as pessoas queridas. Momento de movimentação e diversão junto a essas pessoas.

AQUÁRIO

O bom aspecto de Mercúrio favorece os negócios, comércio, trabalho e produtividade em geral. O conforto material também está favorecido. Dia de muita atividade em sua casa.

PEIXES

O bom aspecto do dia aponta para o convívio afetivo, o contato humano e as experiências criativas, intelectuais e artísticas. Bom momento para a expressão da amorosidade.