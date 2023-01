ÁRIES

Um dia positivo para as relações de amizade e para participar de trabalhos e atividades divertidas com os amigos. Sua presença é mais magnética e atrai a atenção.

TOURO

Sol e Júpiter indicam planos mais positivos e expansivos para o futuro, em especial para seu trabalho. É tempo de encontrar saída para situações que lhe preocupavam.

GÊMEOS

A boa vontade para com as pessoas é uma atitude que sempre atrai boas situações. Hoje, isto repercute positivamente no trabalho e na vida financeira.

CÂNCER

Pensamentos generosos e otimistas tendem a favorecer seus planos e a orientação para o futuro. É bom mostrar-se confiante. A atividade profissional é a mais beneficiada.

LEÃO

As relações e os sentimentos afetivos são estimulados. Mostre o lado mais nobre de seus sentimentos. Você deveria confiar nas outras pessoas tanto quanto em si mesmo.

VIRGEM

As condições de trabalho são muito boas, facilitando a produtividade. O conforto em casa está beneficiado. Momento para consolidar melhores condições de saúde e de bem estar.

LIBRA

Você está mais encantador e envolve-se facilmente com as pessoas queridas. Os projetos a dois ganham mais força, colorido e enriquecem o relacionamento de vocês.

ESCORPIÃO

O patrimônio pessoal tende a crescer e se consolidar. Bons negócios são efetuados hoje, desde que já tenham sido iniciados. Recursos disponíveis para realizar desejos pessoais.

SAGITÁRIO

Você está mais envolvente em sua comunicação. Pode atrair a atenção e mostrar um magnetismo especial. Sua rotina pode ser melhorada pelo uso da criatividade.

CAPRICÓRNIO

As facilidades correm em direção ao socorro dos apuros e a superação de obstáculos nos negócios. Atenção para a tendência ao excesso de vaidade, que pode comprometer o dia.

AQUÁRIO

A comunicação e a expressão de ideias, sentimentos e valores pessoais estão muito favorecidas. As viagens de lazer e as diversões no cotidiano também vão bastante bem.

PEIXES

Momento muito positivo para ser generoso, hospitaleiro, ter boa disposição e dar proteção às pessoas. Seus recursos materiais podem ser usados para causas caridosas.