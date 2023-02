ÁRIES

Os projetos e atividades junto com amigos, assim como a resolução de pendências pessoais, devem ser colocados em ação, de maneira bastante concreta e consistente.

TOURO

Um dia para você refletir a respeito da situação no trabalho e nas atividades em grupo. Veja como está se envolvendo nesses assuntos e que providencias deve tomar.

GÊMEOS

As realizações profissionais passam hoje por terreno acidentado. Um dia para resolver problemas e pagar os preços necessários para a consecução do seu trabalho.

CÂNCER

Das muitas ideias que podem estar a surgir em sua mente, veja quais são factíveis, quais são viáveis enquanto um projeto a ser colocado em prática. Bom dia para os estudos.

LEÃO

As expectativas nas relações humanas são muito grandes, neste começo de ano. Mas, hoje, cuide das responsabilidades práticas, mantenha em ordem o que lhe cabe.

VIRGEM

Nas parcerias e na relação a dois, aposte nos projetos e atividades que podem unir vocês. Aliás, veja se há realmente algum projeto comum que faça a relação valer a pena.

LIBRA

O trabalho exige hoje boa participação com os demais trabalhadores e com os clientes. A correta interação levará aos melhores resultados possíveis, inclusive financeiros.

ESCORPIÃO

Evolução dos sentimentos e da relação amorosa. Hoje é dia de colocar para a outra pessoa aquilo que você sente, imagina e deseja na relação amorosa.

SAGITÁRIO

Lide com delicadeza com as relações familiares e no trato com as pessoas próximas. Cumpra as suas tarefas do dia e isso lhe dará uma estabilidade muito necessária.

CAPRICÓRNIO

Você está mais emotivo e romântico. Anseia por se aproximar das pessoas e trocar afeto com elas. Atenção para certas tendências agressivas que podem lhe prejudicar nisso.

AQUÁRIO

Um dia para ficar em casa, cuidar da casa e se relacionar mais e melhor com os familiares. Nos negócios, procure bases sólidas antes de tomar qualquer decisão.

PEIXES

Providências práticas, talvez a mudança de como conduz seu cotidiano, são necessárias para implementar seus novos interesses de vida. Procure uma atitude firme e positiva.