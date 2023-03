ÁRIES

Encontre espaço em sua vida para as novas sementes que quer ver brotar. O terreno parece todo ocupado, mas há a necessidade desse espaço para o que irá lhe renovar.

TOURO

A Lua neste signo leva você a apresentar sua face romântica e sentimental, mesmo diante de assuntos que requerem objetividade e sentido realista. Aposte na renovação.

GÊMEOS

Dia em que pode se defrontar com obstáculos e problemas, tendo que lidar com espírito bastante realista. Um certo mal estar perturba os momentos de descanso e os negócios.

CÂNCER

Tenha ânimo diante de tudo o que precisa ser feito para que seus projetos se tornem realidade. Coloque o quanto antes seu esforço para que comecem a acontecer.

LEÃO

Um bom dia para enfrentar as limitações em seu trabalho e ultrapassá-las. Use de seu talento criativo e não seja apenas rotineiro nas ações. Coloque em prática seus valores.

VIRGEM

Não olhe para o espaço que ficará vazio, mas para as possibilidades novas com que pode preencher o vazio que terá que abrir, neste momento, em sua vida. Seja otimista.

LIBRA

O principal hoje se passa no lado sutil das relações e de seu estado interior. Os impulsos românticos são fortes mas devem respeitas os limites que lhe são colocados.

ESCORPIÃO

Os compromissos assumidos devem ser cumpridos no dia de hoje. O respeito a acordos é importante para firmar as relações. Coloque em prática as novidades em seu trabalho.

SAGITÁRIO

Momento para colocar em gestos efetivos os sentimentos amorosos, e para agir em nome das empreitadas criativas que quer realizar. A vida se renova com pequenos passos.

CAPRICÓRNIO

Um gesto carinhoso junto aos familiares produzirá hoje efeitos muito benéficos. Faça as coisas de acordo com seu coração, de acordo com as inspirações de sua alma.

AQUÁRIO

O momento é muito bom para lidar objetivamente com questões de moradia e patrimônio. As mudanças que pretende em seu cotidiano devem ser colocadas em prática.

PEIXES

Atue em nome das conquistas materiais que quer realizar. Faça os contatos necessários, busque os ambientes e pessoas que irão lhe ajudar em suas realizações pessoais.