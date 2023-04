ÁRIES

Quais qualidade e atributos que, por serem tão naturais seus, você está dando pouco valor? Esta é uma questão para ser meditada nestes dias.

TOURO

Há muito a investigar e conhecer a respeito de si próprio neste momento. Deste modo, você inicia uma grande jornada em direção à sua individualidade.

GÊMEOS

Há em sua interioridade, qualidades e atributos a serem mais bem reconhecidos e trabalhados por você. Não basta saber que os tem, é preciso colocá-los no viver.

CÂNCER

Sua capacidade de receber e cuidar das pessoas precisa ser melhor vivida por você. Procure realmente proteger e nutrir aqueles por quem nutre afeição e amizade.

LEÃO

Dentre seus talentos vocacionais, talvez os mais belos e realmente criativos ainda estejam por ser explorados por você. O momento agora é perfeito para isso.

VIRGEM

Os estudos elevados e o desenvolvimento mental e cultural são elementos indispensáveis em sua vida neste momento. Há muito campo para crescer mental e espiritualmente.

LIBRA

Além do gosto por estabelecer relação com as pessoas, é preciso aprender a unir suas atividades, recursos e bens com as pessoas, assim como cooperar na prática com elas.

ESCORPIÃO

O relacionamento a dois tem preciosidades que você precisa aprender a extrair, usufruir e preservar. Há muito a aprender a esse respeito nestes dias atuais.

SAGITÁRIO

Já foi alertado a você a importância de valorizar os elementos de sua rotina. Pois, mais uma vez, tal alerta é feito: valorize o que pertence a seus afazeres de rotina.

CAPRICÓRNIO

No amor, seus sentimentos e com a pessoa amada, há muitas preciosidades que precisa reconhecer e, então, vivê-las intensa e completamente.

AQUÁRIO

Suas raízes familiares e anímicas possuem valores e qualidades a serem reconhecidos por você, de uma maneira nova, neste momento. Perceba o que está sentindo.

PEIXES

Muitas pessoas, situações e coisas estão à sua volta, neste momento, das quais poderá extrair elementos valiosos. Saiba dar valor às preciosidades que estão ao seu redor.