ÁRIES

Aumenta a disposição para o convívio social. A disposição afetiva é menos de conquista e mais de convívio, de agora aos próximos dias. Você precisa relaxar junto às pessoas.

TOURO

Você encontra nova disposição no trabalho, passando a perceber tudo de modo positivo e encontrando saída para possíveis problemas. Não carregue as velharias com você.

GÊMEOS

Algumas ideias lhe encantam de modo especial, mas mesmo assim você pode ainda não saber que rumo seguir. Tenha calma e espere a poeira deste começo de ano se assentar.

CÂNCER

O entendimento na vida a dois e nas relações associativas é mais fácil a partir de agora. Após reconhecerem suas diferenças, vocês conseguem se entender melhor.

LEÃO

A harmonia e o entendimento estão facilitados na relação a dois. Vocês agora podem conversar e encontrar pontos de harmonização que deixem os dois satisfeitos.

VIRGEM

As relações de trabalho fluem melhor a partir de agora. Se você precisa agora ampliar a harmonia nestas relações, agora é a hora de tentar novas maneiras de se relacionar.

LIBRA

Um mundo de sentimentos e anseios aflora e lhe envolve. Você ingressa num tempo de maior fluência afetiva e em disposição mais relaxada quanto às questões sentimentais.

ESCORPIÃO

A lida com o universo emocional continua indefinida, mas alguns elementos começam a clarear. É tempo de agir de maneira relaxada e desprendida nas relações familiares.

SAGITÁRIO

As tensões na comunicação e nos estudos começam a se desanuviar. A fluência nas relações humanas e na comunicação em geral leva a relações mais satisfatórias.

CAPRICÓRNIO

Você consegue ser mais objetivo nos negócios e nas relações de trabalho. A organização financeira está facilidade a partir de agora. Uma nova ordem pode se estabelecer por aí.

AQUÁRIO

Vênus em seu signo indica maior disposição afetiva e amorosa, por estes dias. embora certos medos estejam presentes, a boa disposição afetiva permite ir para além deles.

PEIXES

Está mais fácil lidar com seus problemas, devido à atitude mais positiva e também pela clareza mental diante das dificuldades. Você tende a se sentir melhor consigo mesmo.