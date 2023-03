ÁRIES

O modo de você se comunicar pode ter algo de errado ou inapropriado. Os compromissos a que você precisa responder acabam por apontar essas falhas na comunicação.

TOURO

Os planos financeiros têm que ser mudados. É preciso mudar a direção dos projetos voltados para ganhar e investir dinheiro. É hora também de fortalecer certas relações.

GÊMEOS

A pressão de compromissos materiais exige que você mude de atitude. Não insista à toa nem polemize, quando a vida lhe diz que é preciso mudar de ação ou de direção.

CÂNCER

Se as relações lhe apontam alguma deficiência pessoal, cuide rapidamente de se corrigir nesse ponto. Não se chateie com as pessoas que venham a causar tal apontamento.

LEÃO

Você precisa ser mais maleável no trato com as pessoas, ou pode se afastar demais delas, sem necessidade. É tempo de reformular as relações sociais e afetivas.

VIRGEM

A atividade profissional está sob algum risco. Impor suas exigências e manias causará prejuízo. É preciso de coragem para sair do caminho equivocado e se corrigir.

LIBRA

Você pode se equivocar quanto ao valor moral ou espiritual que pensa estar de acordo com sua essência. Entre em contato com os sentimentos que nascem em sua alma.

ESCORPIÃO

A comunicação com as pessoas apresenta algum problema. É preciso saber ouvir o outro, mais do que tudo. Mas também não vá deixar que o outro se imponha sobre você.

SAGITÁRIO

Momento importante para você ajustar seu comportamento, tornando-se mais eficiente diante da realidade material com a qual tem que lidar. Não teime diante dos obstáculos.

CAPRICÓRNIO

Não implique demais com as situações no trabalho. Por outro lado, há coisas que precisam ser mudadas aí. Aceite as tarefas como estas lhe são pedidas ou colocadas.

AQUÁRIO

A expressão emocional e amorosa passa, hoje, por enfrentar seus medos e sua natural inibição. Não fique segurando os sentimentos, ou você pode acabar explodindo.

PEIXES

É no ambiente familiar e doméstico que você pode ter que aceitar alguma transformação ou perda. Uma mudança é necessária nesse ambiente, e não adiantará teimar contra.