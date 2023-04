ÁRIES

Os gostos e interesses mais pessoais e recônditos ganham espaço em sua vida. A arte e a beleza podem agora se integrar mais estruturalmente ao seu modo de viver.

TOURO

Momento para assumir publicamente e divulgar amplamente os grandes sonhos de vida que vem cultivando nos últimos quatro anos. Nada de timidez agora. Vá confiante.

GÊMEOS

A orientação profissional que você tem cultivando desde há um ano, ganha agora uma forma mais definida. Pague o preço para isso acontecer de modo pleno.

CÂNCER

Os grandes ideais impulsionam uma nova forma de viver. É preciso que você se aplique para isso acontecer. Afinal, são os ideais que você vem cultivando com ardor.

LEÃO

Certas transformações estão agora no seu mais pleno curso. Ao se livrar de coisas velhas, veja como surge quase de imediato o potencial de novos elementos.

VIRGEM

Um novo casamento ganha forma mais bem estruturada. É preciso fazer planos e seguir os planos, se não quer ficar apenas num relacionamento morno. É hora de construir algo.

LIBRA

O novo trabalho que você está construindo aos poucos ganha agora boa aceleração. Poderá assumir responsabilidades e fechar acordos em torno dessa nova atividade.

ESCORPIÃO

Uma nova forma de amar está sendo construída. Agora é tempo de transformá-lo em uma relação estável e definitiva. É preciso fazer isso, não basta ficar nas intenções vagas.

SAGITÁRIO

O novo lugar em que estabelece o centro de sua vida está se consolidando um pouco mais nestes dias. Uma série de pequenos ajustes é necessária para consolidá-lo.

CAPRICÓRNIO

A organização do cotidiano precisa ser aperfeiçoada ainda um pouco mais. As atividades lúdicas e criativas, assim como as relações humanas, precisam fazer mais parte do viver.

AQUÁRIO

Sua vida financeira ganha possibilidades novas. A prosperidade realmente parece mais próxima. Vá trabalhando para ter as condições de base para melhorar materialmente.

PEIXES

A expressão de seus dons e talentos principais estará facilitada de agora aos próximos dias. Não apenas seja mais você mesmo, mas faça isso com exuberância e confiança.