ÁRIES

A disposição amorosa torna-se um tanto difusa e interiorizada, quase como se houvesse desaparecido. Momento de se decidir em vencer as barreiras que o passado lhe impôs.

TOURO

Vênus, seu regente, passa a indicar amor aos amigos e ao convívio com as pessoas em grupo. É uma fase para dar contornos concretos a seus sonhos e projetos no trabalho.

GÊMEOS

A sensibilidade e também o comodismo passam a influir em sua atitude diante do trabalho profissional. Mesmo assim, é momento de colocar as idéias em ação.

CÂNCER

Vênus em Peixes leva os cancerianos a desejar uma vida mais fácil e agradável. É tempo de ir atrás das coisas que você realmente gosta e aprecia.

LEÃO

Uma nova dimensão pode começar a ser vislumbrada nos sentimentos e desejos afetivos. Mas o tempo é oportuno também para eliminar uma afeição que já não tem mais sentido.

VIRGEM

A relação a dois tende a ser mais afetuosa e romântica, de agora ao final de março. Você aceita mais a intimidade e tende a se derreter diante das coisas que lhe encantam.

LIBRA

Vênus, seu regente, passa a indicar amor ao trabalho e a tudo o que o envolva: o ambiente, os colegas, os instrumentos, o resultado de suas obras e produções.

ESCORPIÃO

Uma fase bem estimulante para os sentimentos amorosos, a paixão e a criatividade, no sentido mais artístico e estético. A sensibilidade favorece a aproximação à pessoa amada.

SAGITÁRIO

Momento favorável para reformar e melhorar as condições em sua casa, visando principalmente a harmonia emocional e espiritual entre as pessoas.

CAPRICÓRNIO

Momento de se decidir por alguma atividade intelectual, algum estudo ou uma viagem. É preciso mais liberdade para sua vida interior, evitando os desgastes inúteis na rotina.

AQUÁRIO

Um encaminhamento mais apropriado e harmonioso na lida com dinheiro e bens materiais pode ser fundamental para você lidar melhor com estes assuntos.

PEIXES

Vênus ingressando em seu signo indica maior força para os sentimentos amorosos e o desejo de realização no amor. A imaginação tende a correr solta neste sentido.