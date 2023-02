ÁRIES

Você se envolve com imagens e sentimentos vindos do mais fundo de si mesmo. De algum modo terá que dar espaço para esse mundo interior que aflora com ímpeto.

TOURO

Veja quem são as pessoas que estão mesmo ao seu lado. Veja em quem pode confiar e em quem não pode. Um misto de encanto e dúvida marca suas relações.

GÊMEOS

As relações de trabalho podem ser particularmente encantadoras e profícuas neste dia. Além do que, deverá estar preparando o terreno para um encontro mais importante.

CÂNCER

Você idealiza coisas belas para o trabalho e a carreira. Mais do que idealizar, você deveria colocá-las em prática, na medida do cabível neste dia. Trabalhe no possível.

LEÃO

As pessoas te levam a se interessar ou mesmo a se encantar com elas e com as possibilidades que representam. As outras pessoas parecem mais importantes que você.

VIRGEM

O envolvimento com as pessoas é algo bastante proeminente hoje, mas também pelos próximos dias. Mas hoje sua maneira de ser tem algo de encantador e atraente.

LIBRA

Os sentimentos mais fortes e positivos devem ser colocados enquanto ação ou gesto, incorporados nas atividades com as pessoas por quem tais sentimentos foram nutridos.

ESCORPIÃO

As atividades de rotina deverão ser alimentadas pelo gosto por criar e fazer as coisas com sua marca pessoal. No amor, procure conviver agradável e harmoniosamente.

SAGITÁRIO

O amor agora depende de um clima envolvente e intimista. Um bom ambiente em volta de você é fundamental para aflorar os melhores sentimentos que você pode sentir.

CAPRICÓRNIO

As boas conversas formam a ambientação ideal para se sentir bem com as pessoas. Uma palavra afetuosa pode fazer pequenos milagres. Experimente falar carinhosamente.

AQUÁRIO

Momento favorável para os negócios, atividades comerciais e a comunicação voltada para objetivos concretos. Com pessoas legais por perto irá aproveitar mais aquilo que tem.

PEIXES

Seus sentimentos se fortalecem quanto mais próximos estiverem das experiências concretas que estiver vivendo. Não é dia para imaginações vagas, mas para viver.