ÁRIES

Arregace as mangas e passe a ser quem você realmente é e gostaria de ser. Faça isso de modo bastante evidente, simples e direto. Apenas intenções não são mais suficientes.

TOURO

Lide com seus recursos e dinheiro colocando-os à disposição de seus interesses. Não é tempo de apenas pagar contas, mas se organizar para fazer o que você deseja.

GÊMEOS

Atravessar um trecho difícil de caminho deverá ser mais fácil para você neste momento. Você se enamora das pessoas e dos grandes sonhos que quer ver realizados.

CÂNCER

Seu trabalho cresce junto com o de outras pessoas. As dificuldades são inerentes aos passos que você está dando – mas não por isso recue ou fique receoso de ir adiante.

LEÃO

Desenvolver sua filosofia de vida deve ser feito junto com outras pessoas e grupos maiores. O individualismo não resolve. Saiba compartilhar, recebendo e contribuindo.

VIRGEM

Quanto às transformações vigentes, uma visão de futuro começa a ganhar forma concreta. A vida já não parece tão sem saída assim. Você volta a confiar no futuro.

LIBRA

A vida a dois começa a tomar forma. É preciso ver se é a forma que você realmente deseja que ela tome. Não deixe as coisas rolarem sozinhas, fique junto, esteja perto.

ESCORPIÃO

Seu trabalho está bastante vinculado às pessoas com as quais trabalha, inclusive com clientes e sócios. As atividades comerciais são as mais importantes neste período.

SAGITÁRIO

O amor deve ser vivido de maneira concreta e substancial. Nada de apenas sentimentos. Dê a mão à pessoa amada, façam coisas juntos, convivam de perto no mesmo ambiente.

CAPRICÓRNIO

As condições do lar devem favorece o bom relacionamento. De pouco vale um ambiente bonito se ele não funciona para aproximar as pessoas, fazendo-as sentirem-se bem.

AQUÁRIO

Momento certo para fazer uma série de pequenas grandes mudanças. As pequenas mudanças em seu modo de viver podem causar grande impacto no conjunto de sua vida.

PEIXES

Momento para colocar uma nova ordem na vida financeira. O tempo pede esse tipo de resolução, e não apenas enquanto desejo, mas com gestos e atuação bem concretos.