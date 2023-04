ÁRIES

A comunicação e a atividade intelectual estão especialmente favorecidas. Os escritos, a literatura e a expressão de ideias e da imaginação têm tudo para dar certo.

TOURO

A amorosidade é estimulada e tem, para você, um caráter de proteção e cuidado à pessoa amada. Hoje também há boas possibilidades nos negócios e aquisições.

GÊMEOS

Você se mostra mais comunicativo, refinado e disposto ao relacionamento, em especial com as pessoas mais queridas. A inspiração criativa também está em alta.

CÂNCER

Vênus e Urano apontam a necessidade de encontrar prazer e bem estar físico. Você é sensível à afetividade, mas esta hoje ser vivida de modo positivo e saudável.

LEÃO

Vênus e Urano indicam boas amizades e estímulo ao convívio afetivo e amoroso. Você pode encontrar pontos de especial afinidade com as pessoas também no trabalho.

VIRGEM

Momento de especial inspiração no trabalho, em especial se ligado a atividades de comunicação, cultura ou artes. As ideias inéditas e inovadoras beneficiam o trabalho.

LIBRA

É tempo de pensar em profundidade, descobrir novos conteúdos e explorar o potencial criativo de sua mente. Muito disso tudo pode ser aproveitado para organizar seu futuro.

ESCORPIÃO

Momento de encontrar pessoas. Vênus, seu regente, junto a Mercúrio é indício de encontros importantes com as pessoas, o que se dá no campo amoroso e dos negócios.

SAGITÁRIO

Vênus em semi-sextil a Urano indica uma atitude que combina afeição, razão e inovação diante das relações afetivas, parcerias e alianças.

CAPRICÓRNIO

O momento de trabalho é bom, e você precisa se aplicar para tornar as ideias e motivações mais produtivas. Comece organizando suas ações neste dia.

AQUÁRIO

É tempo de exprimir os sentimentos amorosos e comunicar as emoções. Há muitas indicações seguidas nesse sentido: há algo aí que parece ser bem significativo.

PEIXES

É favorável melhorar as condições materiais e emocionais em seu lar. O embelezamento da casa pode ser feito de muitas maneiras, mas deve incluir a participação dos outros.