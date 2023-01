ÁRIES

Momento para se decidir por algum sonho que venha a orientar seu destino. Tal sonho deverá caber de algum modo em sua realidade, ou não poderá orientar destino algum.

TOURO

É tempo de enxergar com clareza para que as decisões sejam positivas em seu trabalho. As decisões na área profissional requerem que você una os ideais com a ação prática.

GÊMEOS

Procure conciliar a visão dos detalhes com a visão de conjunto para embasar uma boa decisão. A falta de decisão prejudica seu direcionamento e uma conduta ética.

CÂNCER

A Lua crescendo indica uma mudança que está por se realizar. O bom desempenho pode estar presente nas atividades financeiras. Seja bastante participativo.

LEÃO

É hora de você dar um encaminhamento afetuoso e harmonioso para as relações humanas. O momento é decisivo para seus relacionamentos e uniões.

VIRGEM

Bom momento para decisões ligadas ao trabalho e para aumentar a produtividade. As boas ideias devem ser colocadas em prática, aprimorando as situações no trabalho.

LIBRA

A expressão de seus sentimentos precisa acontecer. Chega um ponto em que é preciso tomar um partido. Atue você criativamente, expondo seus afetos e o que sente.

ESCORPIÃO

Uma decisão, de caráter íntimo, está sendo necessária em relação à família ou à moradia. E esta envolve seu parceiro e as pessoas com quem estruturou sua vida.

SAGITÁRIO

A comunicação afetiva com as pessoas precisa ser mais bem elaborada por você. Pequenas mudanças no ritmo de cotidiano e nos ambientes são bem vindas.

CAPRICÓRNIO

Momento de se decidir diante das opções na vida financeira. Você precisa aceitar a realidade física e material para poder aprimorar sua atitude neste âmbito.

AQUÁRIO

Este é o momento de se decidir por quem você quer ser, neste ano que se inicia. E passar a ter atitudes e gestos coerentes com o que você idealiza de si mesmo.

PEIXES

Momento oportuno para se desembaraçar de algum nó que lhe amarrava até então. É tempo de liberdade, uma liberdade a ser conquistada com esforço pessoal.