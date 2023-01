ÁRIES

As relações de amizade são afetadas por sentimentos estranhos. Você tende a não saber o que deseja realmente. Não force conclusões, mas descanse junto às pessoas queridas.

TOURO

Sem se dar conta, você tende a encaminhar errado algo no trabalho ou em sua rotina. Deixe as coisas correrem soltas no trabalho, mas não afrouxe de vez as rédeas.

GÊMEOS

Mesmo que queira fazer apenas as coisas de seu agrado, escolha as que apontam para orientação positiva e construtiva. É tempo de você relaxar, mas não de se desorientar.

CÂNCER

Você quer levar seus compromissos materiais e morais de maneira mais leve e relaxada. Procure um jeito de cumprir o que você deve, mas conseguir isso sem se esfalfar.

LEÃO

A relação a dois fica mais leve e relaxada, mas atenção para não se conduzir a uma situação desgastante. Relaxe ao lado da pessoa amada, dentro de ambiente harmonioso.

VIRGEM

Você tende a abandonar um pouco demais suas tarefas. Descansar é bom, mas o descanso deve estar contido entre certos limites. Cuide bem da saúde pessoal.

LIBRA

Cuidado para não se deixar levar por certos sentimentos. É como boiar no mar: quando vamos ver, estamos onde não esperávamos estar. A comunicação fica prejudicada.

ESCORPIÃO

Momento oportuno para descansar em seu lar, no ambiente em que se sente acolhido e seguro. Mas sentimentos perturbadores infiltram-se e perturbam o melhor descanso.

SAGITÁRIO

Ao aderir a assuntos e afazeres que lhe agradam, e apenas a estes, poderá se complicar um pouco. Veja se o que lhe agrada, neste dia, não é algo que pode lhe prejudicar.

CAPRICÓRNIO

É preciso ter atenção ao lidar com dinheiro e fazer negócios. Os enganos rondam estes assuntos. Tendência para se apoiar em pessoas ou condições que venham a falhar.

AQUÁRIO

Você se esquiva de afirmar o que quer e deseja, e com isso muitas coisas se confundem. Você tende a não se comprometer com nada. Um dia para descansar, apesar de tudo.

PEIXES

Momento de confusão interna. Sentimentos enciumados com amigos e pessoas queridas fazem você perder o bom senso. Fique atento aos gestos inconscientes e impensados.