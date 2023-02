ÁRIES

Um sentimento de liberdade e plenitude tende a nascer. Momento de contatar e reafirmar antigas propostas de vida que, de um modo ou outro, são sempre faróis orientadores.

TOURO

Dia positivo para lidar com aspectos complicados e intrincados da atividade profissional. As dificuldades são superadas com êxito especial. Alguma sorte também nos negócios.

GÊMEOS

Sonhos e projetos realmente novos estão acontecendo. Não é a aparência que conta, mas o conteúdo. O que você almeja pode estar sob uma aparência insignificante.

CÂNCER

Um decisivo apoio para seu trabalho pode aparecer de modo inesperado e até imperceptível. Não conte com as coisas muito aparentes, mas com as forças invisíveis.

LEÃO

O entendimento com a pessoa amada e com parceiros vem de algo sutil: a convergência das energias pessoais. Nem palavras nem intenções criam isso, mas os gestos efetivos.

VIRGEM

Momento oportuno para todo tipo de mudança e eliminação em sua rotina. Nem sempre sabemos discernir o que precisa mudar, e o processo corre além da vontade pessoal.

LIBRA

As forças sutis operam nas relações afetivas e amorosas, revelando conteúdos novos e até inesperados. Não que deva esperar algo ruim, mas algo bastante diferente.

ESCORPIÃO

As pequenas mudanças em sua casa podem abrir espaços inesperadamente grandes, de modo literal ou figurado. O conforto material pode melhorar. Mexa no que está estagnado.

SAGITÁRIO

As relações afetivas e sociais vivem transformação significativa e benéfica. Momento de abandonar velhos dogmas e bobagens para ser mais sincero e menos disfarçado.

CAPRICÓRNIO

Mercúrio em aspecto com Júpiter indica capacidade de capitalizar recursos e reunir a força de várias pessoas em suas mãos. Faça bom uso desse potencial.

AQUÁRIO

A aproximação às pessoas revela aspectos de sua personalidade. É momento importante para transformar antigos jeitos de ser, talvez já há muito em desacordo com sua pessoa.

PEIXES

Tendo recursos disponíveis, poderá saldar ou resolver antiga pendência. Isto trará grande alívio. Mas perceba que isso pode acontecer em níveis bastante sutis.