ÁRIES

Urano em tensão com Marte indica crise na situação familiar e nos assuntos financeiros. Seu patrimônio pode passar por algum risco ou sofrer prejuízo. Evite acirrar os problemas.

TOURO

Você está mais atabalhoado e inquieto, e tende a se envolver em confusão. Não queira só defender o que é seu. Tenha mais paciência para conviver e se comunicar.

GÊMEOS

A mente desordenada gera incerteza, aflição e perda de orientação. Hoje, ao se perceber nesse estado, não tome decisões Evite piorar os problemas, o que já é uma melhora.

CÂNCER

Marte e Urano indicam desacordo e impaciência com amigos e o meio social. Tendência a polemizar e impor seus pensamentos e seu jeito, mandando tudo o mais às favas.

LEÃO

O aspecto tenso afeta as relações de trabalho e coloca você diante de possíveis inimigos. O convívio com as pessoas se torna difícil, se você insistir que está mais certo em tudo.

VIRGEM

Possíveis desentendimentos no trabalho e na vida social, que podem virar brigas se insistir em vencer o outro. Desorientação nas ações, ao mudar aleatoriamente os planos.

LIBRA

É momento de cultivar a compreensão, mais do que tomar decisões, que seriam precipitadas, provavelmente. As ações impulsivas e agressivas prejudicam seu trabalho.

ESCORPIÃO

Uma forte inquietação provém de anseio desmedido de liberdade ou da busca de uma excitação que não cabe em lugar algum. Contudo, é um bom dia para o trabalho.

SAGITÁRIO

Discussões no trabalho e atividades cotidianas. Pode haver intranquilidade e agitação interior. Encontre um modo de se relacionar, no qual nem se imponha nem se submeta.

CAPRICÓRNIO

As relações afetivas devem ser tratadas com cuidado. Impulsos destrutivos estão presentes. O anseio libertário pode ser desmedido e sem sentido. Pondere seus impulsos.

AQUÁRIO

Um dia de forte tendência à inquietação nas relações familiares e no ambiente de trabalho. Suas ações são interceptadas por imprevistos e você se impacienta com tudo.

PEIXES

Desejo de se libertar das amarras da rotina e de ter liberdade para fazer só o que quer e o que gosta. Não é possível fazer só o que gosta sem romper com o mundo entorno.