ÁRIES

Boa sintonia entre você e alguns amigos especiais. Vocês podem atuar juntos, talvez um trabalho, ou, ao menos, ter ideias em comum e reforçar a confiança uns dos outros.

TOURO

As ações no trabalho estão em linha com a produtividade e o aumento de ganho financeiro. É hora de tornar mais palpáveis suas conquistas profissionais.

GÊMEOS

Forte entusiasmo com alguma ideia, projeto ou atividade idealizada para o futuro. É hora de assumir em seu comportamento os valores morais que tem como legítimos e bons.

CÂNCER

Uma coragem interna e pessoal é necessária para dar se desvencilhar do que não serve nem tem sentido mais. O dia traz a você tal coragem abnegada e austera.

LEÃO

As relações humanas e afetivas são favorecidas. Entusiasmo por viver suas experiências principais junto com aqueles que lhe são especiais. A vida a dois está buliçosa e animada.

VIRGEM

Momento para tomar ações e decisões importantes quanto à rotina de seu trabalho. Hora de implantar melhorias necessárias, mesmo se levando a condições diferentes.

LIBRA

Momento de exaltação dos sentimentos amorosos, que se abrem a horizontes mais amplos do que os que lhe deixariam confortável. Nem tudo precisa ser como idealizamos.

ESCORPIÃO

As mudanças nas relações familiares ou em sua residência se estabelecem de maneira evidente. Não é mais hora de repetir os modelos passados, mas de ir para nova direção.

SAGITÁRIO

Você se comunica com grande potência e direção. Suas ideias causam impacto e você se coloca com vigor diante das demais pessoas. Contudo, não perca o sentido de harmonia.

CAPRICÓRNIO

Trabalhar para ganhar dinheiro. Sem transformar isto numa ansiedade, é uma motivação que muito bem cabe nestes tempos. Não force as situações, siga o fluxo produtivo.

AQUÁRIO

Momento de forte afirmação de seus valores, motivações e ideais de vida. Sua identidade se projeta com força, em nome de tais ideais. Pode até sair de seu melhor equilíbrio.

PEIXES

Você deveria olhar de maneira objetiva para seu passado. Não há porque carregar certas culpas ou pesares a respeito do que passou. Organize seus vínculos com o passado.