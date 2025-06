ÁRIES

As amizades e os amores tendem a se afligir mutuamente, um lado levando a crises do outro lado. A frieza no amor e a paixão acalorada nas amizades parecem estar trocadas.

TOURO

É mais prático dedicar-se à família, mas é mais correto dedicar-se ao trabalho. Entretanto, não basta optar, é preciso aproximar e conciliar ambos, tanto quanto possível.

GÊMEOS

Dia de tensão e conflitos intelectuais. Procure colocar em prática o melhor dos ideais e permear a lida prática com algum idealismo, unindo as pontas que parecem desunidas.

CÂNCER

Seu intelecto está muito aguçado para conseguir o que deseja, mas pode causar injustiças. Gastos fora do controle levam a prejuízos, ainda mais na vida material.

LEÃO

Mercúrio em tensão com Plutão indica tendência à ruptura nas relações pessoais. Mas também pode vir a conhecer a verdade contida no mais profundo destes relacionamentos.

VIRGEM

A oposição indica momento delicado para a saúde e o equilíbrio do corpo e da mente. Seja simples e direto ao lidar com problemas, evitando soluções que não possa arcar.

LIBRA

Os desejos íntimos perturbam as relações sociais. A intensidade desejada talvez não caiba em tais relações. Mas também não deveria dar de ombros à superficialidade total.

ESCORPIÃO

É tempo de conciliar as tarefas que lhe são designadas no trabalho com os valores fundamentais com que pretende conduzir não apenas o trabalho, mas o conjunto da vida.

SAGITÁRIO

Discussões filosóficas e na condução das ações práticas anulam o valor das atividades que forem mal encaminhadas. Viagens e atividades intelectuais estão desfavorecidas.

CAPRICÓRNIO

Controvérsia nas associações e atrito nas negociações. Resolver tais situações é difícil, mas alguma concórdia é melhor que romper por impaciência. Junte as coisas aos poucos.

AQUÁRIO

Momento de tensão no casamento e nas associações. Tudo parece inaceitável, o que impede qualquer entendimento. Permita que as forças se equilibrem no relacionamento.

PEIXES

Suas ações podem ter eficiência, mas contratempos fora do esperado impedem, desviam o rumo das ações. É preciso conciliar seu modo de agir com as limitações do momento.