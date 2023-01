ÁRIES

Um dia favorável para a renovação na carreira profissional e nas lidas financeiras, mas dentro dos limites da razão e das ações absolutamente estratégicas e bem pensadas.

TOURO

Momento de muitos pensamentos em sua mente. As ideias se agitam e permitem renovar a visão de mundo e a própria autoimagem. Desprenda-se de velhos conceitos e imagens.

GÊMEOS

Você pode avaliar as pessoas de modo preciso e penetrante, em alguns casos. As situações de visão penetrante são evidentes, tornando o dia positivo para as relações.

CÂNCER

Você se agita e se interessa pelas pessoas próximas. Mas não se deixe excitar pela aparência ou por apelos sensoriais. Assim, virá a conhecer a fundo essas pessoas.

LEÃO

Um dia de estímulos variados para a atuação profissional. Você percebe grandes possibilidades futuras, mas deve cuidar das tarefas imediatas antes de tudo o mais.

VIRGEM

O momento é estimulante para a atividade intelectual e artística Contudo, é a renovação da vida emocional e amorosa que será beneficiada principalmente por essa atividade.

LIBRA

Na vida a dois você é capaz de romper velhos padrões e encontrar outra forma de se aproximar das pessoas queridas e amadas. Não é preciso mais se proteger tanto assim.

ESCORPIÃO

Dia estimulante para os estudos e o trabalho mental, assim como para as relações de parceria e de cotidiano. Inspiração para as conversas e diversos tipos de comunicação.

SAGITÁRIO

A rotina de trabalho reverte em bons resultados imediatos. Isto ocorre na medida em que colocar as boas ideias em ação, sem temer mudar os procedimentos e ações de rotina.

CAPRICÓRNIO

Urano e Mercúrio reforçam seu poder e habilidade na lida com a percepção sutil nas relações humanas e afetivas. Forte encantamento com as pessoas que você admira.

AQUÁRIO

Apesar da agitação e possíveis conflitos em seu interior, a mente ilumina os sentimentos. Você pode vir a compreender mais de seus processos psicológicos e emocionais.

PEIXES

Momento para captar ou lançar seus pensamentos em grande escala. Você se comunica de modo fácil e original. Poderá romper alguma velha barreira diante de certas pessoas.