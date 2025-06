ÁRIES

Uma decisão nos assuntos familiares e domésticos precisa ser tomada e assumida. As indecisões confortáveis devem dar lugar a uma decisão afirmativa. Procure seu caminho.

TOURO

Uma modificação no cotidiano precisa ser definida. Procure sair da condução preguiçosa e caprichosa que tende a dar para suas rotinas. O momento é bom para renovar a rotina.

GÊMEOS

Uma atitude displicente com dinheiro poderia levar a problemas e gastos desnecessários. As decisões nesta área devem levar em conta as metas que você pretende alcançar.

CÂNCER

Momento de assumir a responsabilidade por alguma motivação pessoal que acione as qualidades inerentes ao melhor de sua personalidade. Dê um bom rumo para si mesmo.

LEÃO

A Lua Crescente favorece os processos de recuperação da saúde e regeneração da psique. Um ato decidido e definitivo é necessário para tais processos se iniciarem.

VIRGEM

Momento de decisão quanto aos planos futuros e a realizar seus sonhos pessoais. As relações sociais também serão beneficiadas devido a atitudes firmes e decididas.

LIBRA

É preciso sonhar com coisas legais no trabalho, mas dentro de um sentido realista. Momento de decisão nas questões profissionais e quanto às suas responsabilidades.

ESCORPIÃO

É momento favorável para você mudar algum modelo profundamente arraigado. Um gesto decidido e de coragem se faz necessário para afirmar sua orientação filosófica e ética.

SAGITÁRIO

O dia é propício para você se desfazer de algo que não deseja mais. Mesmo que seja difícil e desconfortável, essa eliminação tende a ser imprescindível em termos amplos.

CAPRICÓRNIO

Uma decisão quanto a associações, negócios ou relações pessoais pode acontecer. Não fique tão preso a formas de se relacionar já velhas conhecidas. Procure modelos novos.

AQUÁRIO

O momento é bastante propício para renovar o ambiente doméstico e de trabalho. Não fique apenas na sua zona de conforto, procure inovar e melhorar a sua performance.

PEIXES

Decisões na vida amorosa podem ser tomadas. Você pode inovar sua maneira de ser no amor. Mas evite sonhar alto demais, além daquilo que pode ser realizado por agora.