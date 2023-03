Freepik

O sono vem ganhando papel de destaque, nos últimos anos, como um importante fator de impacto na qualidade de vida e da saúde da população, no desempenho das funções rotineiras, na memória e no sistema imunológico. Uma boa noite de sono é fundamental para a saúde física e mental. Por isso, o sono foi incluído recentemente no check list da saúde cardiovascular pela Associação Americana do Coração, o Life’s Essential 8, diretriz que também inclui alimentação, tabagismo, níveis de colesterol, níveis de açúcar, atividade física, pressão arterial e peso corporal.

Com objetivo de prevenir doenças do cérebro e cardiovasculares por meio da valorização do papel do sono na saúde, o Hospital INC participa da Semana do Sono, que acontece até o domingo (19) em todo o território nacional. A programação é realizada anualmente pela Associação Brasileira do Sono (ABS) e tem o objetivo de levar à população informações qualificadas, novidades e as últimas pesquisas sobre o sono.

No INC, estão previstas duas palestras gratuitas, na quarta (15) e quinta-feira (16), na filial Pátio Batel e na sede do hospital, no bairro do Campo Comprido, respectivamente. Os eventos são voltados para a população, profissionais da saúde e funcionários do INC. Com o tema “Sono é essencial para a saúde”, a otorrinolaringologista e especialista em Medicina do Sono do Hospital INC, Dra Carla Fabiane da Costa Zonta, vai passar orientações e esclarecimentos sobre como cuidar da qualidade do sono e que podem ajudar aquelas pessoas que acordam com a sensação de um sono não reparador.

“Existem alguns cuidados que ajudam a melhorar a qualidade do sono. Buscar dormir de 7 a 8 horas, por noite, manter uma rotina regular no horário de deitar e levantar. Muito importante evitar o uso indiscriminado de medicamentos para o sono (sem prescrição médica) e fazer atividades na cama como assistir TV, usar celular ou ler e-mails”, alerta a especialista, acrescentando ainda que é recomendado praticar atividade física durante o dia.

De acordo com a ABS, 45% dos brasileiros relatam apresentar algum problema de sono e 33% da população adulta sofre de apneia do sono, ou seja, uma em cada três pessoas. Outro dado importante a ser considerado: a apneia do sono grave triplica o risco para acidente vascular cerebral (AVC) e morte. Dessa forma, o tratamento para esse distúrbio pode reduzir em cerca de 80% o risco de AVC.

SERVIÇO:

Semana do Sono – Hospital INC

15 de março, às 14h, na Filial Pátio Batel (Avenida do Batel, nº 1868 – Piso S1)

Inscrição: https://www.eventosinc.com.br/evento.php?evento=66

16 de março, às 16h, Sede INC (Rua Jeremias Maciel Perretto, nº 300, Campo Comprido)

Inscrição: https://www.eventosinc.com.br/evento.php?evento=67