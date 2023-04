A Doença de Parkinson é a segunda patologia neurodegenerativa mais frequente no mundo. Com uma taxa de incidência de 1,5% da população acima de 65 anos, também já é considerada a ocorrência da doença a partir do 50 anos, além de existir o Parkinson precoce, que se apresenta em pessoas abaixo dos 40 anos – mas são casos raros. Com a proposta de esclarecer as formas de prevenção, sintomas e diagnóstico da doença, o Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) promove um evento em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Parkinson, no dia 15 de abril, na sede do hospital, no bairro do Campo Comprido.

O evento é aberto à comunidade e propõe uma programação voltada para tirar dúvidas de pacientes, cuidadores e familiares. As palestras serão apresentadas pela equipe do INC especializada no tratamento do Parkinson e irão abordar diversos temas, como a fala e os aspectos psicológicos e cognitivos na doença. Também está prevista uma aula e dinâmica com fisioterapeutas, destacando a importância do exercício físico na melhora dos sintomas motores da Doença de Parkinson.

A neurologista do INC, Marcela Ferreira Cordellini, lembra que diversos estudos comprovam os benefícios dos exercícios físicos, inclusive, podem até modificar algumas conexões cerebrais em circuitos motores e cognitivos sugerindo estimular a neuroplasticidade, tornando-a mais duradoura. “A manutenção dos exercícios físicos, pelo menos cinco vezes na semana, junto com a reabilitação, é fundamental para melhorar a função motora e pode vir a desacelerar a progressão da doença. Há sintomas que só melhoram com a reabilitação, que deve ser feita com fisioterapia e outras terapias complementares, como fonoaudiologia e terapia ocupacional”, explica a neurologista, especialista em Doença de Parkinson.

SERVIÇO – Dia Mundial do Parkinson – Hospital INC

Data: sábado, 15 de abril de 2023

Hora a partir das 9h15

Local: Auditório do Hospital INC (Rua Jeremias Maciel Perretto, 300)

Participação: gratuita

Inscrições: www.eventosinc.com.br

Sobre o Hospital INC

O Instituto de Neurologia de Curitiba (INC) é uma instituição hospitalar referência no atendimento de pacientes neurocirúrgicos, neurológicos e cardiológicos de alta complexidade. Possui Centros de Tratamento completos em Tumores Cerebrais, AVC, Parkinson, Epilepsia, Doenças da Coluna, Neuroimunologia, Demência, além de áreas de cardiologia clínica, hemodinâmica e cardiologia intervencionista e cirurgia cardíaca. O centro neurocirúrgico é o mais tecnológico do país, sendo pioneiro na América Latina com Ressonância Magnética intraoperatória de alto campo e no uso do corante 5-ALA em cirurgias de tumores cerebrais. Também foi o primeiro hospital do Brasil a contar com a tecnologia Gamma Knife Perfexion (cirurgias cerebrais sem corte). Seu corpo clínico é composto por mais de 300 profissionais responsáveis pelo atendimento a pacientes de todo o Brasil e de diversos países da América Latina.

O INC também é um hospital-escola, com o Centro de Estudos e Pesquisas integrado à instituição. É referência em Residência Médica nas áreas de anestesiologia, neurologia, neurocirurgia, cardiologia e cirurgia cardíaca. Além disso, o Centro de Educação Profissional INC (CEPI) forma, desde 2020, técnicos em Enfermagem e está em constante expansão na formação de novos profissionais.