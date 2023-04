Divulgação

O público maior de 60 anos que faz atividades recreativas e de lazer no Cati (Centro de Atividades da Pessoa Idosa) da Regional Matriz, no Centro, terá a oportunidade de entrar em contato com uma tradição do litoral paranaense nesta segunda-feira (17/4), a partir das 14h. É o fandango, tema da oficina interativa que está sendo levada às dez regionais da cidade.

A oficina divulga a dança, a música e também o barreado – expoente da culinária paranaense nascido no Litoral. A apresentação será feita pela fandangueira e pesquisadora cultural Cremildes Ferreira Bahr, conhecida como dona Mides, com o auxílio de dois bailarinos caracterizados.

Sons, cores, movimento

Ao som da música e do ritmo do fandango, o público da FAS (Fundação de Ação Social) que frequenta o Cati poderá aprender e, no salão, dar os primeiros passos de dança. “A ideia é mostrar o fandango segundo as características dessa manifestação cultural no Paraná e motivar as pessoas a aprender a dança”, conta o autor do projeto, Gilmar Rodrigues de Lima.

Durante aproximadamente uma hora, dona Mides apresenta os instrumentos musicais frequentes no fandango – como viola, rabeca, adufe, atabaque e tamanco de madeira, que na tradição paranaense é usado apenas pelos homens e funciona como instrumento de percussão. Saias e sandálias usadas pelas mulheres também ajudam a marcar o ritmo da música.

A atividade faz parte do projeto apoiado pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), e está percorrendo as dez regionais administrativas da cidade. Escola, Rua da Cidadania e unidades esportivas também estão entre os locais visitados. Na Matriz, a organização é do Núcleo Regional da FCC.

Serviço: Fandango para maiores de 60

Data: (segunda-feira), às 14h

Local: Cati da Matriz (Rua Monsenhor Celso, 35, junto ao Cras, Centro)