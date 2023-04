Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

O outono chegou e com ele os problemas respiratórios aumentam nas épocas mais frias do ano. Para evitar os problemas comuns dessa época, como a gripe (influenza) é importante estar com a vacinação em dia. “O objetivo da imunização é também contribuir para reduzir a circulação do vírus da gripe e evitar o agravamento de doenças como pneumonia, sinusite, rinite e até problemas cardíacos, principalmente, em idosos e portadores de doenças crônicas”, explica o infectologista do Pilar Hospital, em Curitiba (PR), Dr. Eduardo Ditzel.

Por isso, e, também, pelas mudanças bruscas de temperatura, é fundamental que todos os grupos vacináveis procurarem um posto de saúde mais próximo para garantir sua imunização e aqueles que não integram os grupos de gratuidade optarem pela vacinação em um centro de imunização particular.

O infectologista explica que a vacina contra a gripe deve ser tomada anualmente. “A vacina contra a influenza é anual porque o vírus que circula são diferentes, e ela precisa ser reproduzida de acordo com as variantes, para que as pessoas criem imunidade. É diferente de outras vacinas que os vírus não se alteram tanto, como a tríplice viral e hepatite, por exemplo”.

Muitas pessoas têm receio de tomar a vacina e adquirir a gripe. O especialista explica que isso é normal e, muitas vezes, após a imunização, os sintomas ocorrem nos primeiros dias após tomar a dose. “Isso ocorre porque, algumas vezes, a pessoa já tinha um resfriado incubado e acabam apresentando sintomas mais leves, como dor de garganta, coriza e febre baixa. Mas a imunização é importante porque ela estimula o próprio sistema imunológico do corpo a proteger a pessoa contra infecções ou doenças posteriores, mais graves”, comenta.

A gripe é causada, na maioria das vezes, pelo vírus influenza e seus sintomas geralmente aparecem de forma repentina, como febre, vermelhidão no rosto, dores no corpo e cansaço. “A vacinação contra a influenza é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população, especialmente, nos indivíduos com condições de risco”, ressalta o infectologista.

Além de manter a vacinação em dia é importante seguir algumas medidas de prevenção para reduzir o risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, especialmente as de grande infectividade, como o vírus da gripe e do coronavírus, mesmo que elas não substituam vacina:

Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente, antes de consumir algum alimento;

Utilize lenço descartável para higiene nasal;

Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Mantenha os ambientes bem ventilados;

Evite contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

Evite aglomerações e ambientes fechados (procure manter os ambientes ventilados);

Adote hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

