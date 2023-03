(Divulgação/ Levy Ferreira)

A partir das 8h desta segunda-feira (20/3), protetores de animais que tiverem cães aptos a adoção sob seus cuidados podem inscrevê-los para participar do evento de adoção Amigo Bicho, da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba, que acontece no sábado (25/3), no estacionamento em frente ao Salão de Atos do Parque Barigui.

As inscrições serão feitas pelo WhatsApp da Rede de Proteção Animal, pelo número (41) 85342158. São 40 vagas, que serão preenchidas por ordem de envio das mensagens, para protetores com cadastro ativo junto ao município.

A chefe da Rede de Proteção Animal, Sueli Sasaoka, lembra que será necessário permanecer com os animais durante todo o evento. “Toda a estrutura, incluindo os cercadinhos, será fornecida pelo município, mas os protetores devem se responsabilizar pelos cuidados com os cães”, explica.

Na inscrição, é preciso informar nome completo, CPF e se o animal fica calmo com outros, para poderem dividir os cercados.

Encontro de adotados

O primeiro Amigo Bicho do ano é comemorativo aos 330 anos de Curitiba e vai reunir os egressos do Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) e suas novas famílias. O Encontro de Adotados vai celebrar a atitude e estimular os novos adotantes. Está confirmada também a presença do Fifo e do Folheco, integrantes da Família Folhas; e a microchipagem gratuita de pets de moradores de Curitiba.

Patrocinado pela clínica veterinária Clinicão, que fornece estrutura e doou meia tonelada de ração para o Banco de Ração da Prefeitura de Curitiba, o Amigo Bicho vai acontecer das 10h às 16h.

Serviço

Inscrição de cães para evento de adoção Amigo Bicho

Data: a partir desta segunda-feira (20/3)

WhatsApp da Rede de Proteção Animal: (41) 85342158

Amigo Bicho dos 330 anos de Curitiba

Data: 25/3 (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Local: Estacionamento em frente ao Salão de Atos do Parque Barigui – Alameda Ecológica Burle Marx, s/n