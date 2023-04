Sandra Lima

A Fundação de Ação Social (FAS) está com inscrições abertas para o curso gratuito de cuidador de idosos, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional do Comércio (Senac-PR). O curso com aulas presenciais será ofertado de 17 de abril a 13 de junho, no Clube da Gente Tatuquara (Rua Evelázio Augusto Bley, 151). São oferecidas 25 vagas.

Os interessados devem fazer as inscrições até o próximo domingo (16/4) pelo portal Aprendere. O curso, que faz parte do programa Liceu de Ofícios, terá 160 horas de aulas, que serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.

A diretora de Qualificação e Relações do Trabalho da FAS, Melissa Cristina Alves Ferreira, explica que podem se inscrever pessoas com idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo.

Paciência e empatia

Melissa destaca que cuidador de idoso é uma das profissões que mais crescem na atualidade, mas que para se tornar um profissional da área é preciso ter paciência, empatia, boa comunicação, atenção, responsabilidade, ética, organização e respeito.

O profissional faz o acompanhamento dos idosos em toda a sua rotina e ajudam nas necessidades básicas como higiene, alimentação, companhia, socialização, entretenimento, mobilidade e remédios.

“A demanda por este tipo profissional se torna mais presente quando se leva em conta a projeção de aumento gradativo da população idosa no Brasil nos próximos anos, em razão da melhoria da qualidade de vida, e o consequente aumento da longevidade”, explica a diretora.

Uma vez certificado, o cuidador de idosos pode atuar em clínicas geriátricas, centros-dia, hospitais, residências, casas terapêuticas, spas, clubes e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).