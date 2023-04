Franklin de Freitas

O feriado de Tiradentes, na próxima sexta-feira, deve aumentar em 35% o movimento na Rodoviária de Curitiba em relação aos dias normais e em 9% o registrado na mesma data no ano passado.



O Interior do Paraná é o principal destino das viagens, com 40% dos embarques; seguido pelo Litoral do Estado (22%); Santa Catarina (18%); São Paulo (12%); Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).



A previsão é de 19 mil embarques, principalmente na noite de quinta-feira e na manhã de sexta-feira. Outros 12 mil desembarques são esperados durante o feriado.



Esse é o segundo feriado prolongado do mês de abril. No da Páscoa, há duas semanas, foram 50,5 mil embarques e desembarques.