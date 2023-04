José Fernando Ogura/SMCS

Neste sábado (15/4), tem uma oportunidade imperdível para as crianças em Curitiba. A atividade “Inventuras no Jardim Botânico: o resgate das cores das flores” é uma rota de aprendizagem e literatura para que as crianças façam descobertas sobre as espécies do local de maneira ativa, aprendendo e se divertindo.

Podem participar famílias com crianças de 3 a 10 anos. As inscrições são feitas pelo email eajardimbotanico@curitiba.pr.gov.br, enviando os nomes dos participantes e idade, além de um telefone para contato por Whatsapp. As vagas são limitadas a 35 pessoas.

A experiência é promovida pela Prefeitura de Curitiba em parceria com a Fora do Quadrado e a Lê Conto CWB. O evento é gratuito e faz parte das comemorações dos 330 anos da cidade.

Aprendizagem criativa

A atividade é uma “inventura” – invenção e aventura, conceito criado pela fundadora da Fora do Quadrado, Camile Gonçalves Hesketh Cardoso. A empresa trabalha na área educacional, promovendo ações de aprendizagem criativa.

A “inventura” deste sábado terá contação de história com Nádia Opalinski, da Lê Conto CWB, que levará as crianças a uma missão fictícia: resgatar as cores das flores que estão misteriosamente desaparecendo do Jardim Botânico de Curitiba.

“É uma alegria utilizar um dos inúmeros territórios educativos da nossa cidade educadora para a realização desta inventura. Além de sua beleza, o Jardim Botânico é uma importante área ambiental protegida”, comenta Camile.

Durante a experiência, as crianças aprendem sobre as flores, sustentabilidade, sobre suas emoções e arte. A partir da superação de desafios, as crianças desenvolvem habilidades para lidar melhor com os obstáculos da vida. Além disso, os participantes poderão se deliciar na degustação de chá de hibisco e bolachas em formato de flor.

Comunidade no Jardim Botânico

O projeto é uma iniciativa que aproxima os frequentadores do Jardim Botânico na Sala das Araucárias, para aprender mais sobre preservação ambiental e sobre o espaço. Qualquer pessoa interessada pode participar dos encontros, é só se inscrever, as vagas são limitadas. As atividades são sempre divulgadas no site da Prefeitura.

Serviço: Inventuras no Jardim Botânico: o resgate das cores das flores

Data: sábado (15/4)

Horário: 9h30

Local: Jardim Botânico de Curitiba – Sala das Araucárias (R. Engo. Ostoja Roguski, s/nº)