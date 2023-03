José Fernando Ogura/SMCS

Em comemoração aos 330 anos de Curitiba a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) vai promover neste sábado (25/3) mais uma edição dos Jogos do Piá. As tradicionais brincadeiras vão alegrar os curitibinhas e suas famílias nas regionais Portão, Santa Felicidade, Tatuquara, Cajuru e Boqueirão.

Das 14h às 17h30 haverá brincadeiras e festivais gratuitos na Praça Eufrásio Correia, no Centro, no Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97 – Taboão), na Praça Terra Santa (Rua Valdomiro Augusto Teixeira de Freitas, 156 – Tatuquara), na Rua da Cidadania do Cajuru (Av. Pref. Maurício Fruet, 2150 – Cajuru) e na Praça Menonitas (Rua Paulo Setubal, 3291 – Boqueirão).

“Os Jogos do Piá buscam o resgate das brincadeiras antigas, que os nossos pais e avós gostavam. As atividades acontecem em locais abertos, ou seja, para que as famílias deixem um pouco as redes sociais de lado e venham participar de uma atividade sadia e de brincadeiras”, explicouo secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

Profissionais da Smelj estarão no local para orientar atividades, que oportunizam que as mais diversas gerações se divirtam juntas. Os jogos contam com atividades como pintura no papel kraft, perna de pau, bolinha de gude, bete ombro e futebol de botão. Além disso, todos os locais farão oficinas de pipa, bafo e circo, camarim de pintura e desafio do cabo de guerra

Todas as ações são gratuitas e fazem parte do programa Curitiba Viva Bem.