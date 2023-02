Reprodução/Prefeitura de Paranaguá

Para quem ama Carnaval, da make à necessaire, é preciso estar atento aos preparativos para evitar qualquer imprevisto, seja na pista, na praia ou no clube. Preparar um “kit sobrevivência da folia” pode ajudar muito e a Panvel apresenta 10 opções especiais de produtos para facilitar a vida nessa tarefa. São itens indispensáveis que o público pode encontrar nas mais de 550 lojas físicas da rede ou comprar através do site Panvel.com, App Panvel e AlôPanvel, com entrega para todo Brasil. Nestes canais também é possível conferir todo o portfólio de produtos da rede, que inclui as mais de 1 mil itens de marca própria Panvel.

Confira as dicas:

Adesivo para o Rosto

Para quem quer brilhar muito, o adesivo para o Rosto da Panvel permite criar visuais incríveis, para um carnaval com muita cintilância e descontração. Os adesivos trazem diversos modelos que combinam com todas as variações do seu estilo.

Delineador retrátil

Quer manter o olhar destacado por até 24 horas? Aposte no Delineador Retrátil para os Olhos da Panvel Make Up, com fórmula incrivelmente pigmentada e que dura muito na pele e na linha d’água. Além dos tradicionais marrom e preto, brinque com as cores lilás, verde e azul e arrase na avenida!

Gloss

Com efeito brilho molhado, o Gloss da linha Panvel Make Up não borra, não escorre e vem em três opções de cores para produzir os looks mais ousados, atrair todos os olhares e beijar muito!

Protetor Solar

Para não descuidar da saúde, a proteção solar é essencial e não pode ficar de lado. Os produtos da linha Panvel Solar estão de cara nova e foram desenvolvidos com texturas e ativos de proteção para diferentes ocasiões, além da praticidade de diversos fatores e formatos, como creme e aerossol.

Shampoo a seco

Cabelos sempre limpos, leves e soltos? O shampoo a seco Panvel foi especialmente formulado para remover a oleosidade de forma prática e instantânea, prolongando a sensação de cabelos recém-lavados e macios.

Spray bucal

O spray Aromatizante Bucal Panvel vai acompanhar você em todos os lugares, garantindo hálito fresco em qualquer momento do dia ou nas noites de festa. Possui sabor de menta e vem em formato compacto, perfeito para bolsas e bolsos.

Snack

Bateu aquela fome no meio da festa ou na beira da praia? O Snack da Panvel é uma opção leve, saudável, com baixas calorias e cheia de sabor que dá aquela turbinada na energia. Nos sabores aipim com queijo parmesão, beterraba e batata doce, é feito com até 80% de legumes.

Água mineral

A Água Mineral Panvel Nutrabem é o grande destaque do seu kit de sobrevivência. Com ou sem gás, ela vai te acompanhar 24h por dia, garantindo hidratação e bem-estar para manter o pique durante toda a folia. Com baixo teor de sódio e pH neutro, a água Panvel é leve, pura e cristalina.

Bala Zero Açúcar

Todo mundo gosta de um docinho de vez em quando, ainda mais se for sem açúcar, natural e com vitamina C. A Bala Panvel Nutrabem é ideal para dietas com restrição de açúcares. Entre um samba e outro, experimente a explosão de sabores escondida nas latinhas de Frutas Vermelhas, Laranja e Mel e Limão.

Suplemento vitamínico

Para manter a ressaca bem longe e o ânimo em alta, o Hepalium Panvel vem em práticos sachês para levar aonde você for. O suplemento líquido com aminoácidos essenciais auxilia no metabolismo de gorduras, carboidratos, proteínas e bebidas alcoólicas.