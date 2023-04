(Divulgação)

Um dos passos mais importantes na hora de planejar uma festa de aniversário, mêsversário ou uma simples comemoração, é verificar qual o orçamento disponível para custear o evento. Optar pela economia é uma das questões indispensáveis e não deve ser deixada de lado. Economizar nos salgados, alugar o salão do prédio e diminuir o número de convidados são algumas das diversas opções. Mas e a decoração? Com os kits pegue e monte é possível ter a economia, praticidade e uma decoração personalizada.

Para 2023, uma das apostas é investir na nova tendência do mercado, que oferece a possibilidade de em poucos passos o cliente escolher a decoração e monta-lá. Ao optar pelo pegue e monte é possível decidir até mesmo a posição que cada item ficará, tornando o ambiente o mais próximo da imaginação e gostos do aniversariante.

“Aluguei um kit pegue e monte para o aniversário do meu filho, e fiz a retirada no dia da festa mesmo. Além do preço ser mais acessível, o kit é muito prático e fácil de montar. A empresa me orientou sobre a montagem e mostrou fotos do kit já pronto, então eu consegui me basear. Apesar do meu espaço ser pequeno, consegui utilizar bem todas as peças, inclusive, dividi por todos os espaços. Fiquei muito satisfeita e feliz com a decoração”, destaca Mayara Pizzato.

Filmes, desenhos, séries e jogos são os temas mais procurados

Quando uma nova série lança, ou um novo filme está em cartaz, pode ter certeza que será buscado para ser inspiração em festas. Wandinha e o jogo digital Roblox são as novidades do momento e possuem bastante procura. Mas há também os que rompem a barreira do tempo e se estendem por anos, sendo buscados. Os Minions, Monstros S.A, Mickey Mouse, Heróis da Marvel e DC e Barbie estão entre os mais comuns para serem temática de festas.

Assim que um tema vira tendência, os empreendedores do ramo necessitam correr para se manterem atualizados e transformarem as oportunidades do entretenimento em bons negócios e sonhos. “Quando há o lançamento de alguma série ou filme, começa a procura pelo tema e já percebemos que será um tema com muitas solicitações. Assim que começam os pedidos, já damos início á produção”, explica a fundadora da Júbilo Festas – Pegue e Monte, Suellen Carolina Santos.

A loja, situada em Curitiba, foi fundada em 2017. No início, a empresa trabalhava apenas com a montagem dos kits e realizavam no máximo dez festas por semana. Com a pandemia da Covid-19 e devido ao distanciamento social e as recomendações de enfrentamento, as locações aumentaram em 400%. A pandemia fez com que eventos realizados em casa aumentassem, e o interesse pelos kits pegue e monte também. Atualmente, a empresa realiza cerca de quarenta locações semanais.

A loja de decoração possui uma variedade de opções, com mais de 250 temas e itens avulsos como flores, vasos, painéis, cilindros coloridos (para apoiar decorações, bolos, doces e salgados), personagens, pelúcias, bolos falsos, suportes e bases para a montagem, que podem ser locados separadamente para complementar a decoração, ou até mesmo criar uma nova. Os temas são na sua grande maioria, infantis, mas não faltam opções para adultos. Os valores também variam e começam em R$ 180, podendo chegar a R$ 350 para decorações mais elaboradas e com maior número de itens decorativos.

Como funciona o aluguel?

Para solicitar uma decoração é simples. Basta acessar o site da empresa ou entrar em contato pelo WhatsApp, escolher um tema no catálogo, verificar as condições disponíveis e finalizar o pedido. Caso não encontre o tema de sua preferência, a opção é entrar em contato e sugerir um tema para ser produzido. Para os kits que já existem, é indicado que sejam reservados algumas semanas ou dias antes do evento, mediante a uma sinalização de pagamento, para garantir sua disponibilidade.

Após realizar o pagamento do aluguel e definir a hora e a data para a retirada do kit, a pessoa se dirige até a loja física, localizada na Rua Cezinando Dias Paredes, 1281 – Boqueirão, Curitiba. Se preferir, pode combinar a entrega no local do evento, mediante o pagamento de uma taxa. Geralmente, as retiradas são realizadas a partir de sexta-feira, tendo devolução na próxima segunda para festas no final de semana.

A montagem é um dos passos mais fáceis, pois os itens vêm pré-montados e necessitam apenas que sejam retirados. Ao assinar o contrato, o cliente fica responsável pelos cuidados com as peças, que apesar de serem produzidas em bons materiais, necessitam serem devolvidas com sua integridade preservada, para que mais pessoas consigam usar.

Serviço

Júbilo Festas – Pegue e Monte



Produtos: Kits pegue e monte para decoração de festas. Temas infantis e adultos, de diversos valores e opções;

Valores: entre R$ 180 e R$ 350;

Endereço: Rua Cezinando Dias Paredes, 1281 – Boqueirão, Curitiba – PR, 81730-200;

Horário de atendimento: De segunda á sexta-feira das 9h às 19h e sábado das 9h às 13h

Contato: (41) 98737-6674

Para mais informações, acesse: http://jubilofestas.com.br/