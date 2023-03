Marcelle Procópio/Católica

A liderança feminina pode ser estimulada desde a infância. No Colégio Católica Curitiba as meninas têm ganhado notoriedade no Projeto Políticos Mirins, que propicia a todos os estudantes o desenvolvimento dos princípios da Cidadania e da Democracia desde a infância. Com um mandato anual, a FelizCidade tem sido comandada por meninas nos últimos cinco anos consecutivos.

Nesta terça-feira (7) o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura presidiu a diplomação dos políticos mirins da Cidade Mirim “Feliz Cidade”, projeto do Colégio Católica Curitiba. Na foto, ao centro, à esquerda, a vice-prefeita, Rafaela Bonim Pinto, e à direita, a prefeita Maria Julia Klinczak Raymundo. Ao fundo, Andréia Godoy, coordenadora da Ed. Infantil e Anos Iniciais e a diretora do Colégio, Vanusa Vilarinho Kikina.

Para a coordenadora de Educação Infantil e Anos Iniciais do Colégio Católica Curitiba, Andréia Godoy, nessa etapa de escolarização (Fundamental I), as meninas se destacam pela oratória, pela formação de grupos e pelo poder de convencimento. “O projeto desperta o papel da mulher na política. No colégio, elas começam a entender que podem, que têm força e representatividade”, avalia.

Eleição 2022 – Em relação ao cenário do último ano no Colégio e considerando o período de campanha eleitoral notou-se que as meninas são questionadoras e expressaram boas ideias quando o assunto é sobre política. Das cinco chapas iniciais ao pleito (quatro com meninas e uma com meninos) ficaram apenas duas com as meninas para a disputa final. Entre os vereadores eleitos, também é maioria as meninas. Com sete eleitas e seis eleitos. Participam da votação cerca de 150 estudantes da Educação Infantil a 5ª série do Fundamental, de 2 a 10 anos. E podem se candidatar aos cargos alunos da 2ª a 4ª série, entre 7 e 10 anos de idade.