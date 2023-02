(Divulgação)

Líder de mercado por seu empreendedorismo inovador, a FG Empreendimentos traz para Balneário Camboriú mais um novo conceito do ramo imobiliário: as mansões suspensas. A proposta é uma tendência que surgiu durante a pandemia e integra o Grand Place Tower, com apartamentos de luxo direcionados ao público de alto padrão com a sofisticação dos arranha-céus, mas que preservam as mesmas vantagens oferecidas por uma casa.

Localizado na Avenida Brasil, o coração de Balneário Camboriú, o Grand Place Tower segue em obras para chegar aos 166 metros de altura distribuídos em 46 pavimentos e com 42 habitáveis. As mansões suspensas, com áreas de mais de 300 metros quadrados cada e apartamentos que contam com quatro suítes, sendo uma, máster, com banheira de imersão, estão localizadas em cinco pavimentos, do 10º ao 14º andar. Serão apartamentos amplos, com pé esquerdo de 3,15 metros do 10º ao 13º, e pé esquerdo de 3,24 metros no 14º andar. Essa característica arquitetônica possibilita maior isolamento acústico, além de proporcionar ampla vista dos ambientes. Os apartamentos possuem quartos com dimensões generosas e piso elevado (PDI) na área externa . Ao total, o empreendimento contará 65 unidades privativas, 54 apartamentos tipo, 10 mansões suspensas e uma cobertura. E mais, com dois pavimentos de lazer totalmente mobiliados, decorados e equipados, em uma área de lazer de mais de dois mil metros quadrados.

As mansões suspensas contam ainda com piscina privativa em todas as unidades, um grande terraço, e mais de, com espaços de diversão e bem-estar. Com entrada residencial pela Rua 57, de frente para a Avenida Brasil, o prédio terá ainda duas fachadas ativas (sendo a torre virada para o mar e o embasamento posterior para a Avenida Brasil demarcando o empreendimento) e seis pavimentos de garagem, com três a quatro vagas por apartamento.

O conceito de mansões suspensas desembarca em Balneário Camboriú em um momento de expansão do mercado de médio e alto padrão. Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) ratificam o crescimento no número de lançamentos de imóveis de médio e alto padrão a partir de 2021 em comparação com anos anteriores.

“As mansões suspensas são apartamentos voltados ao público de alto padrão e luxo que preservam as mesmas vantagens oferecidas por uma casa. Os imóveis com esse conceito chegaram em uma época em que o novo perfil de consumo prima por grandes espaços internos e com todo o conforto e segurança de empreendimentos tecnológicos”, explica o presidente da FG, Jean Graciola. E completa: “É uma casa no coração da cidade, com as facilidades e tecnologia da FG

Uma mansão pra chamar de sua

A FG preparou um apartamento modelo decorado para que os clientes possam vivenciar a experiência do novo conceito de mansões suspensas, em uma unidade totalmente automatizada, com atmosfera aconchegante, em projeto assinado pela designer de interiores Andréia Marcon. “Neste projeto, a pressa urbana e a rotina agitada perderam força e deram espaço a uma rotina de convivência, de grandes encontros e memorias afetivas”, explica a designer.

O sistema de automação Cine Hall integra todos os ambientes, iniciando uma experiência sensorial a partir das boas vindas da “Alexa”. As luzes se acendem, cortinas se abrem, o sistema de som é ligado e os aparelhos de ar condicionado são acionados deixando o ambiente climatizado.

De acordo com a designer, o foco do projeto era transformar um apartamento central, em meio a um complexo de prédios, em uma casa acolhedora, que desperta sentimentos e sensações. “A definição do layout foi determinante para criar uma atmosfera capaz de otimizar a integração entre as pessoas”, relata Andréia.

A bancada em ilha proporciona a configuração ideal para unir a área de preparo com quem simplesmente acompanha, permitindo conversar e compartilhar experiências. É um espaço pensado para você ter acesso a tudo o que gosta: adega, cervejeira, churrasqueira, piscina, sala de TV, ou seja, tudo integrado para poder desfrutar dos melhores momentos do convívio familiar.

O Living é permeado por leveza e elegância, a partir de uma paleta de cores em tons claros e poucos contrastes, explorando a pureza dos materiais, em espaços fluidos para facilitar circulação. A iluminação quente e suave é indicada para tornar os ambientes acolhedores, com pontos de destaque como a moderna lona tensionada no bar e o pendente da mesa de jantar, assinado por Adriana Yazbek.

A escolha para os dormitórios priorizou a simplicidade e o aconchego para um cotidiano leve, valorizando o tamanho real dos mesmos. “É uma decoração contemporânea e limpa, com tons neutros e movelaria de alto padrão Evviva”, completa. Nos quartos, as roupas de cama utilizadas foram escolhidas a dedo da empresa Altenburg, que também é catarinense e conceituada no mercado para que combinassem com o luxo da mobília e a qualidade necessária.