(Divulgação)

Em 2023, está estimado que surjam mais de 17 mil casos de câncer de colo de útero no Brasil, o que representa uma média de 13,25 casos para casa 100 mil mulheres. No país, com exceção dos tumores não melanoma, o câncer de colo de útero é o terceiro com maior incidência entre as mulheres, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Com números expressivos, se torna cada vez mais necessário desenvolver ações de conscientização e prevenção deste tipo de doença.

Segundo a professora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, Tatiane Carmo, a principal causa do câncer de colo de útero é a infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV). “Tendo como alvo o órgão genital, ela pode se manifestar em diferentes graus, em alguns casos de forma branda e em outros um quadro mais grave. A infecção genital por esse vírus é muito frequente e na maioria das vezes não causa doença. No entanto, em alguns casos, ocorrem alterações que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são identificadas facilmente com a realização do exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica do exame preventivo”, orienta. A infecção pelo HPV é muito comum. Estima-se que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas irão adquiri-la ao longo de suas vidas.

A campanha Março Lilás tem o objetivo de conscientizar para esta doença que se desenvolve de forma silenciosa, e mostra que uma das formas mais eficientes de prevenção é a vacina contra o HPV. A vacina está disponível gratuitamente no SUS (Sistema Único de Saúde) em todas as Unidades Básicas de Saúde, para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Outra forma de prevenir a transmissão do vírus é o uso de preservativos, já que o contágio ocorre através da relação sexual.