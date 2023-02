(Divulgação)

Nos mais diversos looks em modelagens gigantes e nos excessos de tecidos, os maxi laços seguem como forte tendência para o ano

O laço é elemento importante da história da moda, e sempre esteve presente nas passarelas ao longo das décadas.Nesta temporada, ele ganha destaque na forma de maxi, aparecendo de várias maneiras nos mais diversos looks em modelagens gigantes e nos excessos de tecidos.

Essa tendência vem com força em 2023, e pode ser encontrada em looks casuais até os mais elegantes de festa. Não tem forma certa de usar o maxi laço, ele vem em diferentes cores, estampas e tecidos, o importante é fluir com o look e se tornar o statement que ele se propõe ser

Para quem quer apostar no maxi laço em produções mais sociais, a Lala Dubi, marca especialista em moda festa, apresenta em sua coleção um modelo de vestido longo com paetê reverso prata e maxi laço preto. Já, para os looks mais casuais, a SMK aposta em um cropped com maxi laço, que pode ser encontrado em três cores: verde claro, rosa e preto. E a Colcci apoia no maxi laço estampado e como top.