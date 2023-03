Divulgação/Sefa-PR

Sabia que o reajuste anual de medicamentos acontece todo mês de abril? A data é estabelecida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento (CMED), órgão ligado à Anvisa. Neste ano, o reajuste previsto é de 5,5%. Comprando antes, os pacientes podem garantir um desconto significativo, considerando o preço atual e a aquisição do tratamento dos meses seguintes à alta.

Pensando nisso, o CliqueFarma, ferramenta comparativa de preços de medicamentos e outros itens de saúde e beleza, está com a campanha Pré-Alta durante todo o mês de março, com conteúdos nas redes sociais, vídeos e anúncios, além de descontos exclusivos dentro do site. A ideia é alertar sobre o reajuste dos preços e mostrar que essa é uma ótima oportunidade para as pessoas se anteciparem e não sofrerem o impacto do aumento do valor dos remédios.

O fundador do CliqueFarma, Angelo Alves, dá cinco dicas para a população economizar tanto neste mês de março, quanto no restante do ano:

1. Antecipe-se: compre com antecedência os remédios que mais utiliza agora no mês de março, antes do aumento. Essa dica vale principalmente para quem faz uso contínuo de algum medicamento, ajudando assim na economia e continuidade do tratamento.

2. Compare os preços: os valores dos medicamentos podem variar muito de farmácia para farmácia. “Então, você pode entrar no site do CliqueFarma e verificar mais de 200 mil ofertas e comparar os preços em todo o Brasil. Na plataforma, por exemplo, é comum encontrar produtos custando uma média de 40% menos, sendo uma grande aliada na economia”, explica Angelo Miguel Alves.

3. Parcele suas compras: caso escolha comprar os medicamentos em março, para fugir da alta, saiba que na maioria das farmácias e drogarias, é possível realizar o parcelamento da compra, não exigindo um investimento alto de uma única vez.

4. Compre genéricos: pergunte sempre ao seu médico se o medicamento recomendado pode ser o genérico, principalmente aqueles que têm um valor mais alto e impactam mais no seu bolso no final do mês.

5. Busque descontos e medicamentos gratuitos: veja a possibilidade de se inscrever em programas dos laboratórios para conseguir descontos. “Além disso, pesquise se o medicamento recomendado pelo seu médico é fornecido pelo SUS ou está disponível no programa Farmácia Popular do Brasil. Verifique, também, se o seu plano de saúde tem convênio com farmácias, para obter ótimos descontos”, orienta Angelo Alves.