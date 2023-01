Reprodução Genial Care

Receber o diagnóstico – ou até mesmo a suspeita – de autismo é um momento que traz muitas incertezas e emoções às pessoas cuidadoras. Além de ser um momento de agir e buscar intervenções e profissionais que vão ajudar no desenvolvimento da criança, é, também, um momento da família buscar suporte emocional caso sinta que seja necessário.

A Genial Care, clínica multidisciplinar para cuidado e desenvolvimento de crianças com autismo e suas famílias, acaba de lançar o guia digital “Meu filho é autista, e agora?”. “Este é guia tem como objetivo auxiliar os parentes, cuidadores e famílias na hora de processar o diagnóstico e trilhar novos caminhos extraordinários nesta jornada”, explica a Líder de Comunidade da Genial Care, Gabriela Bandeira.

O e-book (que pode ser acessado gratuitamente neste link) traz cinco capítulos. Reunindo uma série de informações, aborda o tema descrevendo alguns sentimentos e preocupações comuns às pessoas cuidadoras nesse período. “Conhecemos o desafio de educar uma criança com autismo, e criamos serviços focados em famílias brasileiras. Temos um time clínico e uma metodologia focada na ciência e em práticas baseadas em evidências para o autismo, mas mais do que isso, queremos entender as necessidades das pessoas cuidadoras e ajudá-las a encontrar seu caminho extraordinário dentro desta realidade”, ressalta Kenny Laplante, fundador e CEO da Genial Care.

O material traz um questionário sobre estes sentimentos comuns às pessoas cuidadoras nesse período, como negação, tristeza, raiva, sobrecarga, e com respostas que podem ir de “nunca/raramente” a “muito frequentemente”. “Essa “régua” auxilia na humanização desses sentimentos e traz orientações sobre o momento que estão passando, indicando aos familiares e pessoas cuidadoras tais sentimentos não significam algo ruim e que está tudo bem não estar tudo bem agora”, diz Gabriela.

O guia também oferece ao leitor uma lista com alguns sintomas que podem indicar a necessidade de iniciar um tratamento psicológico, ressaltando que é preciso entender quando é o momento de buscar ajuda profissional para lidar com a situação e cuidar do próprio bem-estar.