Fabiano Guma/Moda do Bem

Um dos eventos mais esperados do ano já tem data marcada! O Moda do Bem chega a 21ª edição e acontecerá nos dias 09, 10 e 11 de dezembro (sexta, sábado e domingo) no Buffet du Batel. O evento reúne grandes marcas com preços imperdíveis e descontos de até 70% em mais de 80 lojas! O Moda do Bem combina moda, gastronomia e solidariedade com muitas novidades! “Nesta edição teremos ótimas oportunidades para comprar os presentes de Natal, grandes marcas com preços imperdíveis! Como sempre serão três dias de evento, dessa vez começando na sexta-feira (vai até domingo). E, claro, espaço kids gratuito para que as mamães façam suas compras com tranquilidade”, comenta Yannih Tsushima, organizadora do evento.

A edição de dezembro do Moda do Bem traz novas lojas, produtos Vans e Reserva, Mr. Cat com opções de presentes para os homens, itens de decoração da Villa Espaço Bazar, Ika Malas com opções malas de viagem a partir de R$199. Marcas conceituadas como Schutz, Tip Top, Morena Rosa, Animale, Farm, Carmim, Oxyfit, Levi’s, Santa Lolla a partir de R$89,90, Luiza Barcelos e outras, fazem parte deste evento. No espaço gastronômico o público poderá encontrar opções como Au-Au, Paineiras Comida Árabe, D’vicz, Cozinha Caseira, República do Crepe, entre outros.

Nesta edição as instituições beneficiadas com alimentos serão: IKA INSTITUTO DE APOIO AO MIGRANTE, CREJER, LAR DONA VERA, CORAÇÃO ACOLHEDOR, entre outras. As rações serão destinadas ao Clube da Alice Pet. Somando todas as edições, o Moda do Bem já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos, além de ração para os pets.

O evento acontece nos dias 09, 10 e 11 de dezembro no Buffet du Batel (Alameda Dom Pedro II, 238, Batel) em Curitiba. No dia 09 de dezembro (sexta-feira) das 12 às 21h; no dia 10 de dezembro (sábado) das 10 às 21h, e no dia 11 de dezembro (domingo) das 12 às 20h. A entrada custa R$ 7 + 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração. Crianças até 12 anos não pagam entrada. Mais informações no site: https://modadobem.com.br ou nas redes sociais Instagram/@moda.dobem ou Facebook/bazarmodadobem.

Vale lembrar que o evento é Petfriendly!

Serviço:

21ª edição Moda do Bem Curitiba – Edição especial de Natal

Dias 09, 10 e 11 de dezembro

09 de dezembro (sexta-feira) das 12 às 21h

10 de dezembro (sábado) das 10 às 21h

11 de dezembro (domingo) das 12 às 20h

Local: Buffet Du Batel – Alameda Dom Pedro II, 238, Batel, Curitiba/PR

Entrada: R$7 + 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração. Crianças até 12 anos não pagam entrada.

Facebook: www.facebook.com/bazarmodadobem

Instagram: @moda.dobem

Mais informações: https://modadobem.com.br/