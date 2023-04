Reprodução/Abmotéis

Com a pauta da sustentabilidade ambiental cada vez mais presente nas empresas, o investimento em energia solar fotovoltaica tem sido uma aposta para empresários de motéis de olho na economia na conta de luz. Além da conta mais barata no final do mês, a aposta em energia solar (que é considerada limpa, já que não causa danos ao planeta e é renovável) mostra aos hóspedes do setor de que o motel é uma empresa amiga do meio ambiente. Essa é uma tendência no setor de acordo com a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis).

Dono de motéis em Minas Gerais, o empresário Novely Filho investiu nessa matriz energética para reduzir as contas de luz em alguns dos seus motéis. Pioneiro em apostar em energia limpa na motelaria, o investimento valeu a pena. “A energia solar é uma tendência para todos empreendimentos que têm a energia elétrica como um gasto relevante na sua base de custos e os motéis se encaixam nesse cenário porque funcionam 24 horas por dia e possuem muitos equipamentos que consomem energia. Não imagino hoje um motel sem essa matriz energética”, afirma Novely, que também é diretor da ABMotéis.

Na motelaria, o empresário pode usar a energia solar fotovoltaica para substituir, por exemplo, matrizes energéticas que acabam gerando um custo maior na conta de energia, como gás e lenha para o uso de bombas de calor para o aquecimento da água do seu motel. No geral, os painéis solares têm vida útil de 30 anos e são feitos majoritariamente de materiais recicláveis. O tempo de retorno do investimento, segundo especialistas, normalmente é entre 5 e 7 anos

Questões técnicas precisam ser checadas para verificar a viabilidade do sistema de energia solar fotovoltaica no motel como, por exemplo, a área para a instalação e verificar questões de sombreamento dos módulos que serão instalados, além de área onde serão acomodados os painéis. E a economia gerada em razão do uso da energia solar fotovoltaica depende de fatores como o tamanho do sistema a ser instalado, o consumo do motel, a tarifa da energia elétrica da cidade e o fornecedor contratado. “Algumas prefeituras possuem o IPTU Verde com descontos para empreendimentos que praticam investimentos sustentáveis e a energia solar se enquadra neste perfil”, afirma Novely.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (ABESCO), Bruno Herbert, é importante que diversos setores da sociedade invistam em energia limpa. “Mais do que pensarmos em energias renováveis, é preciso intensificar o apelo, conscientizar e modernizar os equipamentos utilizados na indústria, comércio e residências. A falta de acesso a aparelhos que permitam melhor uso da energia e que viabilizem a redução de custos contribui para aumentar os gastos de empresas e famílias. Além da geração fotovoltaica ser limpa, um trabalho de eficiência energética também contribui para a geração de menos energia”, explica.