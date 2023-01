(SEEC)

Crianças e adolescentes que estiverem de férias em Curitiba no mês de janeiro vão poder curtir uma série de atividades gratuitas no Museu Paranaense. A programação de férias do MUPA inclui oficinas, ações educativas, observação de abelhas e contação de histórias. Acontece do dia 12 ao dia 22 deste mês.

Todas as atividades propõem o estímulo à observação, criação e investigação com uma abordagem pedagógica a partir da programação em cartaz no Museu. As atividades acontecem nos períodos da manhã e tarde. São destinadas para crianças e adolescentes de 3 a 14 anos, e todas contam com intérprete de Libras. Haverá também uma mesa-redonda destinada ao público adulto. Confira todos os detalhes abaixo e programe-se:

Ação educativa na exposição “ainda sempre ainda”

12, 14 e 19 de janeiro – Manhã: das 10h às 11h30 – Tarde: das 14h às 15h30. Classificação indicativa: a partir de 6 anos

A proposta para esta visita mediada e oficina é instigar os participantes a criarem novas palavras e significados a fim de propor um novo imaginário para pensar questões sociais, ecológicas e suscitar outras maneiras de pensar sobre o mundo. Essa atividade parte de questões levantadas na exposição “ainda sempre ainda”, individual da artista mineira Marilá Dardot. Os novos vocábulos propostos podem significar um desejo para o futuro ou um novo significado para uma palavra já existente, feitos a partir de recortes de revistas e jornais. Ao final da atividade, a palavra criada será incluída em um “Dicionário para os próximos 200 anos” que será construído durante a permanência da exposição no MUPA.

Inscrições através do Sympla.

A oficina do dia 14/01 (período da tarde) contará com intérprete de Libras.

Observação de abelhas

13 e 15 de janeiro – Manhã: das 10 às 12h – Tarde: das 13h às 15h. Classificação indicativa: a partir de 3 anos

A oficina destinada aos pequenos é um convite a imergir no mundo das abelhas sem ferrão e nativas do território brasileiro. O MUPA possui em seu jardim quatro espécies de abelhas nativas (Jataí, Tubuna, Mandaçaia e Manduri) assim, a atividade começa com uma contação de histórias sobre a vida das abelhas, que aborda o habitat desse inseto e conta como funciona o processo de polinização, bem como sua importância para o ciclo da cadeia alimentar e reprodutiva das plantas.

Não é necessário inscrever-se previamente para participar.

Oficina “Ser Pesquisador, Ser Pesquisadora – Ephemera/Perpétua”

20 de janeiro – Manhã: das 10h às 11h30 – Tarde: das 14h às 15h30. Classificação indicativa: a partir de 6 anos

A atividade “Ser Pesquisador, Ser Pesquisadora” está ligada à exposição Ephemera/Perpétua e é formada por uma visita mediada e atividade prática. Nela, os participantes são instigados pelas educadoras a pensar sobre o que é pesquisas científicas, história do museu e são convidados a fazer registros sobre sua visita e descobertas por meio de uma carta destinada a um visitante do futuro.

Inscrições através do Sympla.

Mesa-redonda “Costurando narrativas”

21 de janeiro às 14h. Classificação indicativa: público adulto.

A exposição “Ante ecos e ocos”, inaugurada no Museu Paranaense em novembro do ano passado, é fruto de uma curadoria compartilhada de pesquisadores, artistas e educadores negros a partir do acervo afro-paranaense do MUPA. Essa atividade é a primeira ação estendida vinculada à exposição e destaca o grupo de mulheres por trás do conjunto de bordados presente na mostra. Bordados estes produzidos por cinco mulheres de Curitiba e região metropolitana, mesclando as experiências do contato com o acervo e sua própria trajetória e história de vida.

Não é necessário inscrever-se previamente para participar. Atividade destinada a todos os públicos.

Contação de histórias com Samara Rosa

22 de janeiro das 10h às 11h. Classificação indicativa: livre.

Das profundezas do mar ao voo entre as nuvens, quantas histórias populares contadas aqui no Brasil têm conexão com África? Com a chave que abre as histórias do mundo vamos descobrir essas narrativas inspiradoras.

Histórias que serão contadas:

☆Kianda

☆Como a tartaruga tem o casco remendado.

MINI BIO:

Mestranda em Educação na UFPR, Samara Rosa é contadora de história, professora na rede pública de Curitiba e bonequeira (confecciona bonecas negras de pano com sua família), atuando também como pesquisadora no grupo Erêya. Já representou o Brasil em evento internacional de contos orais na Patagônia (Argentina). Em parceria com a Unicef gravou 10 episódios de podcast de contos afro-brasileiros no DEIXA QUE EU CONTO Afro-Brasileiro. Suas narrativas trazem representatividade e muitas memórias afetivas.

Não é necessário inscrever-se previamente para participar. Esta atividade contará com intérprete de Libras

SERVIÇO– Férias no MUPA

De 12 a 22 de janeiro de 2023

Atividades nos períodos da manhã e tarde para crianças e adolescentes de 3 a 14 anos, exceto a mesa-redonda do dia 21/01, que é destinada ao público adulto.

O Museu Paranaense fica na Rua Kellers, 289, São Francisco – Curitiba – Paraná.

Entrada gratuita. Mais informações: (41) 3304-3300.