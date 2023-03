Andre Wormsbecker / FAS

A Prefeitura de Curitiba vai promover o II Mutirão Social para Pessoas em Situação de Rua nesta quarta-feira (15/3), na Praça Solidariedade, no Jardim Botânico. A ação será realizada das 8h às 13h, com oferta de vários serviços e atividades culturais e de lazer para pessoas em situação de rua, e faz parte da programação dos 330 anos de Curitiba.

Entre os serviços estarão a inclusão no Cadastro Único para acesso a benefícios sociais, encaminhamento para cursos e vagas de emprego, atendimento e orientação de saúde, garantia de direitos, além de dicas para uma alimentação saudável.

O mutirão terá a presença da Defensoria Pública, que fará atendimento jurídico, e também da organização da sociedade civil (OSC) Mãos Invisíveis, que fará a distribuição de lanche e roupas.

O atendimento será concentrado no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) Solidariedade, mas em toda a praça haverá atividades;

Para participar do mutirão, não é necessário agendamento prévio. O atendimento no dia será de acordo com a demanda espontânea da população.

O que será ofertado

Cadastro Único

Encaminhamento para vagas de emprego e oferta de cursos profissionalizante

Consultório na Rua

Roda de conversa sobre Diversidade Sexual, das 11h às 12h

Ônibus Lilás – orientação e distribuição de material sobre prevenção a violências contra mulher, étnico racial e LGBTQI+

Orientação e distribuição de material sobre os direitos da pessoa com deficiência

Minitrailer da SMSAN com distribuição de suco verde e orientação sobre alimentação saudável

Espaço para atividades esportivas, jogos, pingue-pongue

Preenchimento do formulário Fala Curitiba

Ônibus Intervidas – orientação e encaminhamentos para serviços. Apresentação cultural, das 10h às 11h30

Apresentação da Banda Lyra Curitibana (10h)

Apresentação da Família Folhas

OSC Mãos Invisíveis – fornecimento de roupas usadas e lanche.

Defensoria Pública – pedidos de segunda via da Certidão de Nascimento, verificação de mandado de prisão em aberto e consulta processual

Aviso de pauta: II Mutirão Social para Pessoas em Situação de Rua

Data: quarta-feira (15/3)

Horário: 8h às 13h

Local: Praça Solidariedade (Rua Engenheiros Rebouças, 845 – Jardim Botânico)