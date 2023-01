Um produto que ganha cada vez mais destaque na formulação de dermocosméticos é a niacinamida, também conhecida como vitamina B3 ou amida do ácido nicotínico. Embora sejam nomes diferentes, a substância é a mesma e ela não oferece nenhum risco à saúde, já que não há contraindicações de uso devido à ação não agressiva do produto.

Como usar a niacinamida? “Esse produto pode ser encontrado em cremes e principalmente em séruns faciais para skincare. Não é necessário prescrição médica para adquirir”, informa a especialista em cosmetologia e estética Daniela Lopez. “A niacinamida é indicada para uso diário devido sua ação hidratante, antioxidante e anti-inflamatória”, afirma.

Segundo a esteticista Daniela Lopez, a niacinamida é benéfica para qualquer tipo de pele, seja oleosa ou não: “os múltiplos benefícios do produto podem proporcionar uma ação clareadora na pele, auxiliando no tratamento de marcas de acne e olheiras. Outra vantagem é que essa substância pode ser associada à prevenção do envelhecimento da pele, já que sua ação hidrata e fortalece a barreira cutânea, evitando ressecamento”, afirma Daniela Lopez.

Existe uma ordem indicada de aplicação do produto: primeiro deve-se limpar a pele, em seguida aplicar o sérum com niacinamida e depois o hidratante facial. É imprescindível seguir essa ordem de aplicação para garantir maior absorção do produto na pele. Durante o dia, finalize os cuidados aplicando o protetor solar”, orienta Daniela Lopez.