Uma nova medicação para o tratamento da puberdade precoce central já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). O remédio, com o nome de Eligard, é injetável e aplicado semestralmente. “Isso significa mais conforto às crianças que precisam fazer o tratamento para puberdade precoce, já que, até o momento, as injeções precisavam ser administradas mensal ou trimestralmente”, explica a endocrinologista Lorena Lima Amato.

Sinais puberais em meninas abaixo dos oito anos e meninos antes dos nove anos de idade podem ser evidência de puberdade precoce e a ajuda de um especialista em endocrinologia é imprescindível para que essa criança não tenha problemas no futuro.

Amanto explica que os exames de sangue, que mostram os hormônios sexuais (estradiol e testosterona) assim como as gonadotrofinas que os estimulam (LH e FSH), podem sinalizar indicação do bloqueio da puberdade precoce. “Além disso, idade óssea e ultrassonografia de útero e ovários para meninas e de testículos para os meninos são parâmetros importantes para o diagnóstico”, complementa a médica. O tratamento depende da causa. A mais comum é a puberdade precoce central idiopática que acomete, na grande maioria das vezes, meninas.

Atenção aos sinais da puberdade precoce:

Surgimento do broto mamário em meninas ou aumento do volume testicular em meninos;

Aparecimento de pelos pubianos, axilares e em face;

Alterações comportamentais;

Estirão do crescimento;

Acne antes dois oito anos em meninas e nove anos em meninos.