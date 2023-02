(Divulgação)

Você já deve ter ouvido falar que ter uma alimentação saudável é fundamental para a saúde, mas você sabia que através dela também podemos tratar várias doenças? Por exemplo: ansiedade, depressão, fibromialgia, enxaqueca e, ainda, melhorar o foco, aumentar a disposição e aliviar os sintomas da TPM? A nutrição terapêutica tem como objetivo a melhora da saúde através da alimentação. E como isso funciona? Segundo a nutricionista e pesquisadora Aline Quissak, o primeiro passo é fazer a conexão entre exames e os sintomas do paciente.

“Através de determinados exames, como os de sangue, conseguimos analisar inúmeras situações que vão além das vitaminas, como inflamações, capacidade de desintoxicação do fígado, alergias, envelhecimento precoce, risco de problemas de saúde do coração, etc. Isso é muito importante quando estamos falando da alimentação terapêutica. Analisar adequadamente os resultados permite que seja elaborado um plano alimentar que vai auxiliar no quadro de cada paciente”, esclarece

Depois dessa primeira análise, vem uma segunda etapa. Nela podem ser feitos exames complementares, como, por exemplo, o teste genético. “Com esse teste dá para descobrir a causa de uma enxaqueca crônica, se está relacionada aos genes de inflamação ou tóxicas ambientais – como agrotóxicos, produtos de limpeza e poluição e, assim, conseguimos tratá-la”, destaca a especialista.

Com todas as informações em mãos, Aline explica que aí sim, inicia a terceira e última fase, a fase de tratamento através da alimentação terapêutica. “A alimentação terapêutica é a união entre a nutrição e ciência para a melhora na qualidade de vida. Nessa última fase é desenvolvido um plano alimentar exclusivo e voltado para as necessidades de cada paciente, adequando-o não só a rotina, hábitos e preferências alimentares, mas também no que a sua saúde precisa.”.

Para quem tiver interesse, o programa – que engloba o processo de exames de sangue, análise de sintomas e resultados e sugestão de tratamento através da nutrição terapêutica – está disponível, por enquanto, apenas em alguns estados e pode ser feito através dos planos de saúde cadastrados ou atendimento particular.

