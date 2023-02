(Reprodução)

A obesidade é, hoje, considerada um dos problemas de saúde mais graves no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Para se ter ideia, há uma estimativa de que em 2025, 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso e 700 milhões de pessoas com obesidade. No Brasil o cenário não é diferente, nos últimos treze anos, a doença aumentou 72%. Não estamos falando de estética, mas de saúde, principalmente quando se trata dos pequenos. Você sabia que crianças com obesidade podem desenvolver inúmeras doenças? Alguns exemplos são diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, fora as diversas formas de câncer.

Tendo maior consciência dos danos causados pelo excesso de peso, pais têm adotado uma alimentação mais saudável para seus filhos, evitando doces, gorduras e sódio, até mesmo nas férias. Estudos mostram que o paladar do ser humano é desenvolvido nos primeiros dois anos de vida e, com essa informação nas mãos, é entendido a importância de buscar uma alimentação mais natural possível para os pequenos nos primeiros anos. Pensando nisso, colégios do Rio de Janeiro têm feito ações para estimular crianças e jovens a ter uma alimentação saudável e limpa.

Hábito é constância e construído a várias mãos

No estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, chegamos ao tradicional Colégio Marília Mattoso. Patrícia Viana Costa, nutricionista parceira da instituição, ajuda na elaboração de um cardápio balanceado e em uma alimentação rica em nutrientes. “A alimentação saudável é um hábito que se deve cultivar desde cedo e isso depende dos esforços da família e da escola, que devem formar uma parceria nesse processo. O crescimento saudável das crianças depende diretamente de uma alimentação adequada. Uma prova disso é que a OMS a considera um direito humano fundamental. A escola é uma aliada importantíssima e a educação alimentar tem se tornado uma extensão da proposta pedagógica”. A profissional lembra que algumas crianças tendem a recusar alguns alimentos após os 2 anos de idade e, para evitar isso, ela dá dicas para pais e professores. “Comer alimentos saudáveis na frente da criança, mostrando como são saborosos. A observação favorece a aceitação. Outro ponto é sempre buscar realizar as refeições em ambiente calmo e tranquilo. Variar a preparação do alimento é um ótimo aliado, pode se mudar o corte, a aparência e a textura. Sempre acrescentar um novo alimento ao que a criança já aceita de forma fácil. Essas atitudes podem facilitar muito o trabalho dos responsáveis pela alimentação”.

Patrícia dá uma dica de ouro para ajudar os pais a criarem o hábito saudável dentro de casa.

“Minha melhor dica começa na ida ao mercado. Vá alimentado, sem fome, assim você reduz o impulso de comprar aquelas guloseimas que quer evitar. Não leve as crianças, elas se encantam com o colorido das embalagens e evite as prateleiras de processados. Cozinhe mais com seus filhos, descasque mais, isso conecta a família e traz momentos de surpresa e felicidade. Se tiver dúvidas na hora de escolher a preparação, abuse das cores no prato, isso garantirá variedade de nutrientes e uma bela visão do que comer!”, diz a nutricionista.

Lancheira Saudável, fácil e rápida

Outra escola que aposta em uma alimentação equilibrada, é a Escola Canadense de Niterói. Maria Claudia Maieiro, é nutricionista, faz parte do time do colégio há 4 anos e conta como é feito o planejamento alimentar na instituição.

“Os pais, ao fazerem a matrícula do aluno, preenchem uma ficha no departamento médico da escola, onde eles registram as restrições de alimentos, como alergias e intolerâncias alimentares. A partir daí, montamos um cardápio equilibrado de forma a atender as necessidades nutricionais de cada aluno. Todas as nossas preparações são cozidas ou assadas, não é oferecido a criança nenhum tipo de “fritura”. Nosso objetivo principal e fornecer e resgatar hábitos alimentares saudáveis”, detalha a profissional que dá cinco dicas para montar uma lancheira saudável e sem complicação:

1. Não precisa incluir mais de 3 itens.;

2. Não é válido colocar várias opções para a própria criança escolher. A criança se perde com tantas opções, e quanto menor a criança for, mais difícil vai ser para ela escolher;

3. Fruta é obrigatório – cortada, inteira, com casca ou sem casca… fruta sempre;

4. Suco naturais: caseiros ou vendidos em mercado sem açúcar ou conservantes;

5. Biscoitos – preferência pelos integrais, lembrando que a maioria desses biscoitos possuem mais gordura que os pães e bolos caseiros. Por isso, é importante variar essa fonte de carboidrato.

Meu filho não come verduras, frutas, como mudar isso?

“Eu acredito muito na rotina familiar saudável. Nada melhor que o exemplo dos pais nesse processo de introdução de bons hábitos alimentares. E é claro, quanto mais cedo esses hábitos se iniciam, mais chances terão de obter sucesso no cardápio saudável desta criança. A conversa franca, explicativa é muito importante. Lembrando sempre, que o colorido do prato é sinal de que estão indo no caminho certo”, finaliza Maria Cláudia.

Receita saudável e que combina com o verão do Rio de Janeiro

Maria Cláudia divide com a gente a receita que faz sucesso entre os alunos da Escola Canadense de Niterói: Geladinho de Frutas e Água de Coco :

Ingredientes:

· 1 Xícara de água de coco;

· Meia xícara de suco de uva branca integral (esse item é opcional);

· 1 fatia grossa de abacaxi em pedaços pequenos;

· Meia xícara (de chá) de uvas roxas sem sementes;

· 1 kiwi picado;

· 6 morangos cortados em 4.

Modo de Preparo:

1. Em um recipiente, misture a água de coco com o suco de uva;

2. Coloque as frutas em forminhas para picolés, preenchendo cerca de 2/3 da capacidade;

3. Complete as forminhas com a mistura de sucos e leve ao congelador por cerca de 30 minutos;

4. Coloque o palito de sorvete e volte ao congelador até congelar (aproximadamente 2 horas). Desenforme e sirva a seguir.

Observação: Pode usar copinho descartável ou saco de sacolé que também dá certo.