“Sim, diabetes emocional existe. Há vários estudos que mostram a influência do estado emocional no controle do diabetes. Inclusive, algumas evidências remetem o início da doença após um forte abalo emocional, ou seja, o fator emocional pode desencadear o início da doença”, explica a endocrinologista Lorena Lima Amato.

Os dados (leia aqui) da Federação Internacional do Diabetes (IDF) apontam que o Brasil ocupa o 6º lugar entre os 10 principais países com adultos (20 a 79 anos) com diabetes em 2021 (e nas projeções para 2045); Somos o 3º país com maior prevalência de diabetes tipo 1 (92.300 pessoas), em pessoas abaixo dos 20 anos de idade, atrás apenas da Índia e Estados Unidos.

Segundo a especialista, é muito comum os médicos notarem que pacientes que já apresentavam fatores de risco para o diabetes tipo 2, após um abalo emocional, acabam desenvolvendo a doença. “Isso pode acontecer também com diabetes tipo 1, aquele que é autoimune, e que surge ainda na infância. Um balo psíquico grande, pode abrir o quadro o diabetes tipo 1”, detalha Lorena.

Após um impacto emocional importante, o paciente tende a piorar os hábitos do dia a dia, podendo se tornar sedentário, mesmo que por um curto período, começar a se alimentar de forma desequilibrada, o que contribui para o ganho de peso. Todos esses fatores contribuem para o surgimento do diabetes.

“Fatores hormonais também podem estar envolvidos nesse desenvolvimento da doença, já que pode ocorrer o aumento de alguns hormônios, como o cortisol por exemplo, que dificulta a ação da insulina e eleva a glicose no sangue”, conta a médica.

Ela comenta ainda que pacientes que já têm diabetes sabem que quando estão estressados, quando passam por um evento emocional intenso, eles pioram o controle da doença devido a esses mesmos fatores que fazem com que desencadeia o início do diabetes em pessoas que não tinham esse diagnóstico ainda.

“Por isso, é muito importante controlar a questão psíquica para um bom controle do diabetes. “Eu sempre falo para os meus pacientes que o controle da doença não é só a glicemia, fazer exame de sangue. Trata-se também do bem-estar psíquico do paciente e da qualidade de vida com um todo, com alimentação saudável e a prática frequente de atividade física, uma das ferramentas importantes para o alívio do estresse”, indica Lorena.

Insuficiência renal, problemas cardiovasculares, amputação de membros, cegueira e acidente vascular cerebral (AVC) são algumas das complicações causadas pelo diabetes mal controlado.