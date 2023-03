(Divulgação)

Se o seu nariz começar a sangrar, não entre em pânico. A maioria das pessoas já passaram por esse problema pelo menos uma vez.

Mais comum em crianças, a epistaxe, como é conhecido esse problema, tem origem na mucosa nasal por causa da ruptura dos vasos ou alteração na coagulação, sendo em 90% das vezes da região anterior do nariz.

Segundo o otorrinolaringologista Ian Selonke, do Hospital Otorrinos Curitiba, há várias causas para que o nariz comece a sangrar.

“As principais causas são os traumas nasais, como fratura dos ossos da face ou algum corpo estranho no nariz, infecções (virais, tuberculose, sífilis), neoplasias, doenças sistêmicas (coagulopatias, hipertensão arterial), drogas (AAS, drogas ilícitas)”, entre outras, explica o especialista.

Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos uma vez na vida, 60% das pessoas terão sangramento nasal. A ocorrência é maior entre os idosos, pela fragilidade da mucosa nasal, e nas crianças, em relação ao “cutucar” o nariz.

O que fazer em caso de sangramento nasal?

Em caso de sangramento, é importante manter a calma e seguir a orientação correta.

“Muita gente acha que quando o nariz começa a sangrar, a cabeça deve ser colocada para trás. E está errado. O correto é inclinar a cabeça para frente e, se possível, comprimir as duas narinas por 15 minutos e fazer compressa de gelo”, alertou.

Outra orientação importante é respirar pela boca enquanto durar a compressão e ficar sentado, mantendo a cabeça numa posição mais alta do que o resto do corpo. Jamais deitar.

Selonke também lembra que hemorragias que não param com a compressão por 15 minutos precisam de assistência médica. E caso os sangramentos sejam frequentes, o ideal é procurar um médico.

“Sangramentos frequentes podem implicar desde uma má formação vascular, algum distúrbio sanguíneo da coagulação ou até um tumor vascular chamado nasoangiofibroma. Nesses casos, recomendamos que o paciente procure um otorrinolaringologista, que poderá fazer o diagnóstico correto”, completou.

De olho na temperatura

É preciso ficar atento para temperaturas muito altas, clima muito seco e inverno rigoroso. No verão, segundo o especialista, em dias de baixa umidade do ar, onde o clima fica muito seco, o sangramento nasal acontece devido ao ressecamento da mucosa do nariz.

Já no inverno, o uso excessivo de ar condicionado em temperaturas mais elevadas e a ocorrência de resfriados/gripes causam danos à mucosa do nariz, aumentando o risco de sangramento nasal.