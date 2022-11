Sumaia Villela / Agência Brasil

Escolher uma escola para os filhos costuma gerar muitas dúvidas e inseguranças nos pais. Afinal, se trata de um espaço onde a criança vai passar boa parte do dia, e os pais precisam sentir total confiança. Em primeiro lugar, existem as questões práticas, como a localização e estrutura. Também é importante estar atento à proposta pedagógica e o relacionamento entre família e escola.

Na hora de fazer a seleção das que mais agradam, é preciso levar em consideração alguns pontos importantes que vão ajudar a tornar a escolha mais fácil e assertiva. A orientadora pedagógica do Colégio Marista Paranaense, Aline Cabrera Paraiso, destaca alguns aspectos a serem considerados neste processo: “A família deve estar atenta a fatores como metodologia aplicada, processo educativo, estrutura física, espaço verde e qualidade do mobiliário”, explica.

Estes são outros fatores importantes a serem considerados na hora de escolher uma escola:

• Modelo de ensino

Quando chega a hora de trocar o filho de escolha, ou até ao escolher a primeira escola, é importante saber se se o perfil se adequa ao da família. Ou seja, a família deve se alinhar aos mesmos princípios e valores da escola. Isso evita conflitos que podem atrapalhar o relacionamento e estimula o envolvimento da família com a escola.

• Qualidade do ensino

Além do perfil da escola, outro ponto essencial é a qualidade do ensino. Isso considera a formação dos professores e um currículo amplo, que englobe aulas de inglês e música, por exemplo. A família pode se informar, ainda, se há projetos formativos.

• Material didático

Se a criança está no ensino fundamental ou médio, é importante conhecer o material didático e qual é a linguagem utilizada. Ou seja, é preciso saber se esse material estimula o raciocínio e a criatividade dos alunos, por exemplo. No caso da educação infantil, os pais podem ver trabalhos das crianças expostos na escola, ou então pedir uma documentação do que é feito em sala.

• Espaços externos

Ambientes ao ar livre são super importantes para o desenvolvimento e devem ser considerados na decisão. Por isso, é fundamental observar os espaços externos, se existem parquinhos e qual é a qualidade deste ambiente. Outro ponto que deve ser levado em consideração são as áreas verdes, que trazem diversos benefícios para o desenvolvimento das crianças.

• Ambientes internos

O bem-estar dos alunos torna o aprendizado mais prazeroso e confortável. Por isso, preste atenção à estrutura física geral. Isso inclui observar a claridade, ventilação e qualidade do mobiliário das salas de aula. Além disso, é fundamental que o espaço seja limpo e organizado.