Reprodução

Dia 4 de março é o Dia Mundial da Obesidade. “Vamos falar de Obesidade” foi o tema escolhido este ano para levar ao público informações sobre essa doença crônica, que só no Brasil já atinge mais de 20% da população, segundo dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 2019 (Vigitel).

Para a endocrinologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – regional PR, Dra. Salma Parolin, a obesidade é uma pandemia silenciosa e um dos mais graves problemas de saúde a se enfrentar.

“A obesidade é uma doença crônica, assim como diabetes, hipertensão, dislipidemia, entre tantas outras. E é um risco para o surgimento dessas doenças citadas anteriormente. Há mais de 30 anos a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a obesidade como doença. E por que isso importa? Porque o tratamento deve ser constante e prolongado. Como tudo que é crônico, existe estabilização, mas nem sempre a cura”, ressaltou a especialista.

No Brasil, a obesidade aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019, de acordo com os dados da Vigitel 2019. Em Curitiba, a obesidade (IMC igual ou maior que 30) afeta quase 18% da população, e cerca de 54% da população está com excesso de peso (IMC igual ou maior que 25).

Ação educativa

Em parceria com a Prefeitura de Curitiba, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – regional PR (SBEM-PR) fará uma ação na Rua XV de Novembro (Travessa Oliveira Belo, em frente ao Palácio Avenida) neste sábado (04/03), das 9h às 13h, com ações educativas e orientações sobre prevenção e tratamento da doença.

A Prefeitura estará com a van da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e duas tendas divulgando seus serviços de combate à obesidade e fazendo o teste de Índice de Massa Corporal (IMC).

Salma ressaltou a importância de campanhas e ações de educação para combater a obesidade.

“As campanhas são necessárias para alertar a população geral que a obesidade faz parte de um grupo de doenças crônicas. Serve para alertar que não é obeso quem quer, existe um motivo nisso, como o meio ambiente onde vive e, inclusive, a genética influenciando nisso. Tampouco é sinal de fraqueza, de pouca competência’, completa a endocrinologista.

Em 2025, segundo a OMS, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de massa corporal (IMC) acima de 30.

Já em relação à obesidade infantil, o Ministério da Saúde e a Organização Panamericana da Saúde apontam que 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos.

Gordofobia e o preconceito

Além de todos os problemas de saúde que a obesidade pode acarretar, existe ainda a gordofobia, neologismo criado que indica o preconceito de pessoas que julgam o excesso de peso e a obesidade como um fator que mereça seu desprezo.

A doutora lembra que esse tipo de preconceito precisa ser combatido com informação e que o aumento de peso, muitas vezes, não significa preguiça, falta de vontade ou de disciplina do paciente, e sim pode ter causas genéticas, metabólicas e psicológicas.

“Existe um preconceito disseminado, e mesmo entre familiares, são pessoas que pela aparência são excluídas do mercado de trabalho, satirizadas entre grupos. Existe a falta de adequação de transportes públicos e privados para pacientes com obesidade, inclusive hospitais que não estão preparados para atendê-los. Ou serviços de saúde onde o número de profissionais (médicos, nutricionistas, professores de educação física, fisioterapeutas, psicólogos) é insuficiente”, cita a especialista.

Apoio da família e mudança de hábitos

Para a doutora Salma, é preciso conscientizar a população de que a prevenção da obesidade começa com pequenas atitudes no nosso dia a dia – mais atividade física, menos ‘telas’ – e que o apoio da família durante o tratamento é fundamental.

“Iniciando a caminhada para perda de peso, todos devem ajudar. Fazer atividade física com amigos e a família é um apoio importantíssimo! A família deve estar unida: em festas, por exemplo, devem ter opção de alimentos não tão calóricos, que sejam saudáveis. Opções como saladas, carnes assadas (evitar frituras, gorduras), legumes, frutas e água devem estar à disposição de todos. O importante não é a exclusão, é o apoio”, orientou a endocrinologista.

Apoio multidisciplinar

O tratamento para a obesidade deve ser feito de maneira multidisciplinar, conhecendo sempre o histórico do paciente e fazendo as mudanças necessárias na rotina dele.

O paciente com obesidade precisa de ajuda e deve procurar médicos para receber as primeiras orientações, realizar exames clínicos e complementares para detecção de comorbidades.

“O médico que está intimamente ligado ao tratamento da obesidade é o endocrinologista, ele é o especialista para tal situação. Porém o tratamento tem que ter uma equipe multidisciplinar: nutricionistas, professores de educação física e psicólogos”, complementa a médica.

Salma lembra, ainda, a importância da perda de peso no início do tratamento e seus benefícios para a saúde.

“A perda de 5% do peso que apresenta no início do tratamento é uma vitória, traz melhora metabólica, mais disposição e melhora a estética também. Metas monstruosas elevam o risco de desistência do tratamento. Nada é milagroso. A orientação é: evite a automedicação e cuidado com o uso de várias substâncias em formulações, pois dificulta a avaliação de efeitos colaterais”, concluiu a médica.

A SBEM-PR lembra que para ser Endocrinologista Especialista, o médico deverá ser registrado no seu estado no Conselho Regional de Medicina, através do Registro de Qualificação de Especialidade (RQE). O RQE é o documento que atesta junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado a sua formação em determinada especialidade médica.